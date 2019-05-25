Yönetmen Nedim Saban: Gençler kamera önünde olmayı hedeflemesin

Tiyatrokare bünyesinde, Nedim Saban yönetmenliğinde hazırlanan "Süper İyi Günler" oyunu, İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri tarafından yılın en iyi tiyatro oyunu seçildi. Yönetmen Nedim Saban, Sanat Koordinatörü Bülent Seyran ve oyunculardan Celile Toyon, Korel Cezayirli, Ayça Erturan ve Emir Özden üniversitede öğrencilerle buluştu. Söyleşide, İstanbul’da bulunan özel tiyatrolar, imkanları ve zorlukları konuşuldu.

Üniversite tarafından kendilerine verilen ödülün çok özel olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Nedim Saban, "Süper İyi Günler bu yıl 6 ödül aldı ama bu ödül çok özel. Bizim bütün derdimiz gençliği tiyatro ile buluşturmak. Bu zaten bir gençlik oyunu, içinde genç bir kahramanı var. Onun için üniversitelerle buluşması beni çok mutlu ediyor. Çok inovatif bir oyun. Türkiye’de ilk defa böyle bir teknoloji kullanıldı. Üç boyutlu efektler ve animasyon tasarımı, Türk tiyatrosuna yeni bir şeyler getirecek diye umuyorum. Dolayısıyla gençlerin bunu fark etmesi de çok hoş” dedi.

Oyuncu olmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Saban konuşmasını "Bana ulaşanlara ilk sorum ‘Eğitiminiz var mı’ oluyor. Oyunculuk en az 5-6 aylık eğitim gerektirir. Çok duyarlı ama bir o kadar da çevrenin dış etmenlerine kapalı olabilmeleri, çok okumaları ve araştırmaları gerekiyor. Tiyatroyu, çok ciddi bir meslek olarak görüp tutku ile yapabileceklerse seçsinler. Ve bence şu anda çok fazla oyuncu adayı var. Yönetmenlik, yazarlık, teknik, sahne amirliği gibi önemli meslekler de var. Bunlara da kafa yorsunlar. Yazsınlar okusunlar ama mutlaka kamera önünde olmayı hedeflemesinler." sözleriyle tamamladı. (İstanbul/DHA)