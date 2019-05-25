Öztrak: YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etti

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etmiştir" açıklaması yaptı. Memur olmayan sandık başkanlarının tespiti için “Acaba bunlar seçimi iptal edebilmek için yerleştirilen mayınlar mıydı” diye soran Öztrak, "Sarayın 'elimizde' dediği hırsızlık görüntüleri bir türlü ortaya çıkmıyor, bekliyoruz." dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçimlere dair CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, “AKP 6 Mayıs'ta iptal edilen seçimden bir gün sonra 7 Mayıs'ta bir broşür devreye soktu. Kısa kararda olmayan ifadeler bu broşürde var ve bu ifadeler gerekçeli karara eklenmiş” dedi.

AKP’nin İstanbul’u kaybetmeyi sindiremediğini belirten Öztrak, “Yüksek Seçim Kurulu ancak çalınan minareye kılıfı uydurmuştur. Kısa kararda seçimin iptal gerekçesi sandık kurullarında memur eksikliği idi. Gerekçeli kararda bunların olması gerekirken bunun yerine kısa kararda sözü bile geçmeyen bir takım korsan ifadelerle gerekçeli kararda yer aldı” ifadelerini kullandı.

"OY DEĞİL MAZBATA ÇALINDI"

“YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etmiştir" diye konuşan Öztrak, şunları söyledi: “Daha 7 Mayıs'ta broşürde yer alan ifadelerin gerekçeli karara girmesi kararın nerede yazıldığını göstermiştir. 7 üye 12 sayfayı da yazamamıştır. Saray yazmış bunların eline vermiş bunlar da imzalamışlar. Cumhurbaşkanı ‘Elimizde görüntüler var’ demişti. Kaç gün geçti görüntüler yok. Kaç defa söyledik böyle görüntüler var diyorsunuz bunu mutlaka kamuoyuyla paylaşın dedik. Ses yok, İstanbul adayı çıktı diyor ki benim bu görüntülerden haberim yok, bence bu yalanın ömrü çok kısa oluyor. Ramazanmış, cumaymış, cami açılışıymış, iftarmış demeden hak yemeye devam ediyorlar.

"YERLEŞTİRİLEN MAYINLAR MI?"

Biz bundan sonra yeni bir YSK darbesiyle halkın iradesinin kırılmaması için elden geleni yapacağız. Sayın Kaftancıoğlu ve ekibi bu süreci yakından takip ediyor. Binali beyin söylediği söz ilginç, demek ki onlar itiraz etmeyecek, sonra yine masa başında seçimi almaya çalışacaklar. Bu sandık başında memur olmayan başkanları nasıl tespit ettiniz, acaba bunlar bundan önceki seçimde seçimi iptal edebilmek için yerleştirilen mayınlar mıydı?”

NE OLDU 3600 GÖSTERGE?

"Ekonomi daralıyor, ithalat düşüyor, cari fazla veriyorum diye övünüyorsun. Damadın bu hali mektepleri kapatsak eğitimi ne güzel idare ederiz diyen bakanın haline benziyor. Ne oldu 3600 ek gösterge? Tık yok. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını düzeltecek çözümler nerede? Milletin dertlerine sırtını çevirmiş durumdalar. Bir tek İstanbul’un rantının peşindeler. İhale ve yandaş vakıflar üzerinden kurdukları düzeni devam ettirme peşindeler. (HABER MERKEZİ)