25 Mayıs 2019 14:59
Gazeteci-Yazar Faik Bulut gözaltına alındı
Gazeteci-Yazar Faik Bulut gözaltına alındı. Avcılar’da Firüzköy Karakolu’na götürülen Bulut’un ifadesinin alınacağı öğrenildi.
Fotoğraf: MA
Gazeteci-Yazar Faik Bulut gözaltına alındı. Avcılar’da Firüzköy Karakolu’na götürülen Bulut’un ifadesi alınacak.
Ortadoğu Uzmanı Faik Bulut gözaltına alındı. Gözaltı nedeni öğrenilemeyen Bulut, Avcılar’da Firüzköy Karakolu’na götürdü. Gözaltında tutulan Bulut’un ifadesinin alınacağı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Faik Bulut
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