25 Mayıs 2019 14:39

Türkiye Yazarlar Sendikası 21. Olağan Kongresi ile yeni yönetimi belirleyecek

TYS'nin yeni yönetimi bugün olağan kongrede yapılan seçimle belirlenecek.

Türkiye Yazarlar Sendikası 21. Olağan Kongresi ile yeni yönetimi belirleyecek

Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/Evrensel

    • Paylaş

    Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) bugün gerçekleşen 21. Olağan Kongresi ile yeni yönetimini belirleyecek. Yazarların yoğun ilgi gösterdiği kongrede, düşünce ve ifade özgürlüğü için örgütlenme çağrısı yapıldı.

    TYS 21. Olağan Kongresi İstanbul’da bulunan Mimarlar Odası Konferans Salonu'nda toplandı. "Dünyanın Bütün Kalemleri Birleşin Pankartı" altında toplanan kongrenin divan başkanlığını Metin Celal Zeynioğlu üstlendi. Açılış konuşmasını yapan TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, TYS’nin iki yıllık çalışma faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TYS'ye kardeş yeni bir örgüt kurdukları bilgisini veren Köz "Dayanışma ve yan yana olmak bu dönemde önem kazandı. Kardeş örgüt dayanışma derneği faaliyetlerine başlıyor." dedi.

    "SENDİKAMIZ ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI"

    Kongrede meslek örgütü temsilcileri ve yazarlar da konuşmalar yaptı. TYS’nin eski genel başkanlarından Cengiz Bektaş, kongrede konuşma yaparken Ataol Behramoğlu ise mesaj yolladı. Cengiz Bektaş kongreyi kutlayarak "Kötülülere karşı en zor zamanlarda sendikamız önemli adımlar attı. Buralara gelmek de çok önemli" dedi.

    Evrensel Yazarı Cengiz Bektaş kongrede konuşma yaptı.

    Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/Evrensel

    "YERELLERE DE AĞIRLIK VERİLMELİ"

    Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk yazarlar açısından uluslararası lisans gelirleri ve telif haklarının önemine değindi. Kocaeli’den kongreye katılan yazar Çetin Güzel ise sendikanın sadece İstanbul’da değil yerellerde de çalışmalara ağırlık vermesi gerektiğini vurguladı.

    YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİLECEK

    Konuşmaların ardından yapılan seçimle TYS’nin yeni yönetim kurulu belirlenecek. Tek listeyle girilen seçimde Adnan Özyalçıner başkanlığındaki yönetim kurulundaki isimler Nalan Çelik, Cengiz Hakkı Zariç, Tahir Şilkan, Nilay Özer, Nihat Ateş, Nükhet Eren, İlhan Gülek ve Nuray Gök Aksamaz’dan oluşuyor.

    Yazar Adnan Özyalçıner kongrede konuşma yaptı.

    Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/Evrensel

    ADNAN ÖZYALÇINER: KARANLIK GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

    TYS Genel Başkan Adayı Adnan Özyalçıner yaptığı konuşmada, sendikanın 12 Mart Muhtırası sonrasının karanlık günlerinde kurulduğunu hatırlatarak "Bugün de kitapların, filmlerin sansürlendiği, toplatıldığı, düşünceleri yüzünden, sudan bahanelere, yalan yanlış savlara dayandırılarak yazar arkadaşlarımızın, gazetecilerin, aydınlarımızın tutuklanarak hapse atıldıkları, hapiste oldukları karanlık/karartılmış günlerden geçiyoruz." dedi.

    Fotoğraf: Ercüment Akdeniz/Evrensel

    TYS’nin 45 yıllık bir mücadele birikimini yansıttığını dikkat çeken Özyalçıner, "Şimdi burada bulunan, bulunmayan bütün yazar arkadaşlarıma sesleniyorum: Siyasal, toplumsal, kültürel açıdan yüklendiğimiz/yüklenmek zorunda olduğumuz görevimizi sürdürmemizin biricik yolu örgütlü olmaktır. Sendikamızı maddi ve manevi açıdan destekleyerek güçlendirmeliyiz. Elbirliğiyle teker teker hepimiz! Çünkü kitaplar özgürleştikçe halk da özgürleşecektir! Çünkü düşünce özgürleştikçe yaşam da özgürleşecektir!" şeklinde konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    AKP, defalarca bastığı Maltepe Seçim Merkezini 'güvenli değil' diye taşıttı
    YAZARLAR
    Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Kesik parmaklar anlatsın Kale Kayış’ı

     Ender İMREK
    Ender İMREK

    Tecritte ve açlık grevlerinde sona doğru

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    YHK kapısında TÜPRAŞ işçisiyle dayanışma ve mücadele

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    Kuralsız sistem olmaz

     Şenay AYDEMİR
    Şenay AYDEMİR

    Bir arpa boyu yol gitmek

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    Huawei ambargosu ve açık kaynak

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Özgürlük
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Tutuklu anneleri: Tecrit kaldırılana kadar sokaklarda olacağız
    Tutuklu anneleri: Tecrit kaldırılana kadar sokaklarda olacağız

    Diyarbakır'da açlık grevindeki tutukluların yakınları tarafından yapılmak istenen eyleme polis yine izin vermedi. Anneler, "tecrit kalkana kadar devam" dedi.

    Uluslararası Af Örgütünden Halfeti'de işkence görenler için acil çağrı
    Uluslararası Af Örgütünden Halfeti'de işkence görenler için acil çağrı

    Uluslararası Af Örgütü, Halfeti’de gözaltında işkence görenlere “Bağımsız tıbbi desteğe erişiminin sağlanması” talebiyle Acil Eylem Kodu ile imza kampanyası başlattı.

    Çeyrek asra yaklaşan adalet arayışı: Cumartesi Anneleri
    Çeyrek asra yaklaşan adalet arayışı: Cumartesi Anneleri

    Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini soran ve faillerinin yargılanması isteyen Cumartesi Anneleri, İHD önünde bir araya geldi.

    Öztrak: YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etti
    Öztrak: YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etti

    CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "YSK çalınanın oy değil mazbata olduğunu itiraf etmiştir" açıklaması yaptı.

    Gazeteci-Yazar Faik Bulut gözaltına alındı
    Gazeteci-Yazar Faik Bulut gözaltına alındı

    Gazeteci-Yazar Faik Bulut gözaltına alındı. Avcılar’da Firüzköy Karakolu’na götürülen Bulut’un ifadesinin alınacağı öğrenildi.

    Türkiye Yazarlar Sendikası 21. Olağan Kongresi ile yeni yönetimi belirleyecek
    Türkiye Yazarlar Sendikası 21. Olağan Kongresi ile yeni yönetimi belirleyecek

    TYS'nin yeni yönetimi bugün olağan kongrede yapılan seçimle belirlenecek.

    GÜNCELLENDİ
    AKP, defalarca bastığı Maltepe Seçim Merkezini 'güvenli değil' diye taşıttı
    AKP, defalarca bastığı Maltepe Seçim Merkezini 'güvenli değil' diye taşıttı

    AKP, 31 Mart sonrasında oyların tekrar sayıldığı Maltepe Seçim Merkezi için 'terör örgütü sempatizanlarının yuvası olan Gülsuyu'na yakın' diye itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, seçim merkezini taşıdı.

    GÜNCELLENDİ
    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış
    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış

    Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesini 10 milyon borçlandıran AKP, 50 bin TL’ye kumandalı araba, 21 bin TL'ye tespih almış.

    IGTV artık yatay videoları da destekliyor
    IGTV artık yatay videoları da destekliyor
    GÜNCELLENDİ
    Süper Ligde 34. hafta: Sonuçlar, takımların hedefleri ve ihtimaller
    Süper Ligde 34. hafta: Sonuçlar, takımların hedefleri ve ihtimaller
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    Kandıra'da ağaç katliamı: Taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek
    Kandıra'da ağaç katliamı: Taş ocağı için 5 bin ağaç kesilecek

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde açılacak taş ocağı için yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma

    Dersim'de belediye binası tabelasına "Dersim Belediyesi" yazılmasına dair Belediye Meclisi kararı, mahkeme tarafından durduruldu.

    Ahmet Şık Mecliste saldırıya uğradığı konuşması sebebiyle icralık oldu
    Ahmet Şık Mecliste saldırıya uğradığı konuşması sebebiyle icralık oldu

    HDP Milletvekili Ahmet Şık, geçtiğimiz sene TBMM'de AKP'li vekillerin saldırısına uğradığı konuşma sebebiyle manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

    Güney Asya ve Avrupa'dan sendikacılar pratik dayanışma içinde
    Güney Asya ve Avrupa'dan sendikacılar pratik dayanışma içinde

    Almanya'dan bir grup sendikacı Bangladeş ve Hindistan'da ZARA, H&M, Primark, Tom Tailor, GAP ve Levi's gibi markalara üretim yapan işçilerle görüştü.

    Sendikalardan TÜPRAŞ işçileriyle ortak mücadele çağrısı
    Sendikalardan TÜPRAŞ işçileriyle ortak mücadele çağrısı

    TÜPRAŞ işçilerine destek veren İzmir’deki konfederasyon ve sendika temsilcileri, ortak mücadele çağrısı yaptı.

    Sağlık emekçileri TİS’e hazırlanıyor
    Sağlık emekçileri TİS’e hazırlanıyor

    TİS döneminde olan sağlık emekçilerinin öne çıkan talebi çalışma koşullarının iyileştirilmesi.

    Kayseri Büyük Bürüngüz köylüleri siyanürle altın aramaya karşı çıkıyor
    Kayseri Büyük Bürüngüz köylüleri siyanürle altın aramaya karşı çıkıyor

    Siyanürle altın aramaya karşı çıkan Kayseri Büyük Bürüngüz köylüleri, "Bir avuç altın için su kaynaklarımızı yok ettirmeyeceğiz” dedi.

    Şirketler yaş çayı 'maliyetinin altında' alıyor, üretici perişan
    Şirketler yaş çayı 'maliyetinin altında' alıyor, üretici perişan

    Hükümetin açıkladığı 3.03 TL yaş çay alım fiyatı dahi yetersizken, şirketler 1.90 TL'den yaş çay alımı yapıyor. Üretici, 'Perişanız' diyor.

    Mansur Yavaş: 3 cip var biri zırhlı, Melih Gökçek’e tahsis edilmiş
    Mansur Yavaş: 3 cip var biri zırhlı, Melih Gökçek’e tahsis edilmiş

    Gazetecilere açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: İstanbul’u halledelim sonra Ankara’yı da halledeceğiz sözleri dolaşıyor

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu: Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir
    Ekrem İmamoğlu: Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir

    TV5'te soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu "İsraf Büyükşehir Belediyesinin damarlarına işlemiş" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD, Ortadoğu’ya bin 500 yeni asker gönderecek
    ABD, Ortadoğu’ya bin 500 yeni asker gönderecek

    ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderileceğini açıkladı. Pentagon askeri sevkiyatın detaylarını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan: Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor
    Erdoğan: Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nin gerekçeli kararında olmamasına rağmen "hırsızlık" ve "oylar çalındı" açıklamaları yapmaya devam etti.

    Ankara İSİG Meclisinin çalışması ortaya koydu: İş cinayeti rejimi!
    Ankara İSİG Meclisinin çalışması ortaya koydu: İş cinayeti rejimi!

    Ankara İSİG Meclisi: İşçiler çok çalıştırılıyor, yetmiyor ek iş yapıyor, işyerinde söz hakkı verilmiyor, önlem alınmıyor.

    Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı
    Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

    Fransa'nın Lyon kentinde patlama yaşandı. Patlamada 13 kişi yaralandı.

    Sokak müzisyenlerinden polis ve zabıta engellemesine tepki
    Sokak müzisyenlerinden polis ve zabıta engellemesine tepki

    Mersin’de Özgün Sanat Atölyesi’ne bağlı sokak müzisyenleri kentin farklı noktalarında yaşanan polis ve zabıta engellemelerine tepki gösterdi.

    Aliağa Belediyesinde 7 kamu emekçisine sürgün
    Aliağa Belediyesinde 7 kamu emekçisine sürgün

    Daha önce Genel-İş üyesi işçileri işten atan Aliağa Belediyesi bu kez de Tüm Bel Sen üyesi kamu emekçilerini sürgün etti.