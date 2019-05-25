Ahmet Şık Mecliste saldırıya uğradığı konuşması sebebiyle icralık oldu

HDP istanbul Milletvekili Ahmet Şık, geçen yıl TBMM’nin açılış toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle icralık oldu. Şık kararı istinafa götürecek.

AKP, HDP Milletvekili Ahmet Şık hakkında, 23 Temmuz 2018 tarihinde TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle dava açtı. 25 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırılan Ahmet Şık hakkında icra takibi başlatıldı.

Ahmet Şık, TBMM Genel Kurulu’nun 23 Temmuz 2018 tarihli 27. Dönem 1. yasama yılı 8. birleşimindeki “bazı kanun ile kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin” birinci maddesi üzerine söz almıştı. Şık’ın sözleri sırasında AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan kürsüye saldırmış, Şık’ın konuşması AKP’li milletvekilleri tarafından engellenmişti. Şık'a daha sonra 2 birleşim ceza verilmişti.

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AKP'LİLER AHMET ŞIK’IN SÖZLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Artı Gerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın konuşmasına engel olan AKP'liler, Şık’ın bu sözlerini yargıya taşıyarak Mecliste sarf ettiği hususların akıl, mantık ve vicdanla bağdaşmadığı, gerçekle hiçbir ilişkisi olmadığı, tamamen hakaret ve iftira kastı taşıdığı, asılsız ve mesnetsiz olmanın ötesinde açıkça kişilik haklarını ihlal eden açıklamalar mahiyetinde olduğunu belirterek, 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Ahmet Şık’ın avukatı ise davaya ilişkin cevabında siyasi partinin dava açma hakkı olmadığını, milletvekili olan müvekkilinin yasa tasarılarının görüşüldüğü sırada yaptığı konuşmada görüşlerini açıklamış olmasının anayasa tarafından koruma altına alınan yasama dokunulmazlığı ve sorumsuzluğu kapsamında olduğunu, müvekkilinin görüş açıklama hakkını kullandığını, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini ve ifadelerinin sert eleştiri olduğunu ifade etti.

MAHKEME MANEVİ TAZMİNAT CEZASINA HÜKMETTİ

Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi kararında Şık’ın kürsüde yaptığı yasa tasarısının içeriği ile ilgisi konuşma bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olduğunu, sert eleştiri kapsamında kabul edilemeyeceğini ve ifadelerin yasama dokunulmazlığı kapsamında değerlendirilmeyeceğini öne sürerek, Şık’ı konuşması nedeniyle 25 bin TL manevi tazminat cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verdi.

AKP’NİN TALEBİYLE İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Mahkeme bu kararı 3 Nisan tarihinde aldı. Mahkeme kararından sonra 20 Mayıs tarihinde AKP’nin talebi üzerine Ankara 2. İcra Dairesi Ahmet Şık hakkında icra takibi başlattı. Şık’ın avukatları Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını istinafa götürecek.