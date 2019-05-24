Ekrem İmamoğlu: Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TV5'te Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"CNNTürk'te yaşananlar programı sunan üzerinden tartışıldı ama ben kuruma, kurumun samimiyetine bakarım."

"Bazı medya kuruluşlarının uzun yıllardır taşıdıkları isimler var. Hürriyet topluma mal olmuş bir kurum. O gazetenin adı lekelenmesin isterim."

"250 sayfanın özetini arkadaşlarımdan aldım. Şu kısmı benim için çok önemli. Edebiyat dersinde iyi çalışmadığım zaman dersime, sayfalar dolusu cevap yazardım. Bu her öğrencinin başına gelmiştir. Ancak çalıştığınızda tek bir sayfalık cevap yazarsınız. İşin özünü orada verdiğiniz için tam puan alırsınız. YSK kararı da benim gözümde bu şekildedir. Gerekçeli karar milletin nezdinde sıfır hükmündedir."

"İSRAF BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN DAMARLARINA İŞLEMİŞ"

"Bir seçimin yapılmaması adına elindeki tüm kuvvetleri kullanması bugünün yumuşak bir hali. Karşınızdaki insanın bu toplumda eşit bir şekilde siyaset yapma fırsatını elinden alıyorsunuz. Bazen yargı eliyle, bazen ordu tarafından yapıldı. Sayın Gül'ün Cumhurbaşkanıyla ilgili açıklamasından sonra çok teşekkür etim. Bunun daha üst perdeden söylenmesi lazım. O tür sıkıntıları yaşamış biri olarak, eski bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyor."

"Ben Büyükşehir Belediye başkanlarını gezmek istiyorum. Bunlardan birisi Sayın Cumhurbaşkanı. Siyaseten bir yanlış var mı bunu bilmek istiyorum. Çünkü açıklandığımda hepsine gideceğim."

"17 gün sonra mazbatasını alabilmiş bir İBB başkanı olarak İBB'ye gittim. Aldığımız bazı ihbar ve net tespitler vardı. Şu talimatı verdik, oraya görevlendirilen insanlar belli, büyükşehirin var olan teftiş ekibi vardı. Belediyenin kendi sistemi dahilinde kayıt altına alınması. Verilerin kaybolmaması adına bunun orada tespit edilmesi."

"İsraf Büyükşehir Belediyesinin damarlarına işlemiş. 80 milyon lira internet sitesine harcanmış. Belediye şirketleri aile şirketlerine dönmüş."

"Aynı siyasi partiden görevi devraldığı zaman, onun bütün kadrosunu gözardı eden bir siyasi kibir var. İBB’de kibir ve partizanlık üzerine kurulu bir düzen var." (HABER MERKEZİ)

Ekrem İmamoğlu: Bir genel sekreterin üç arabası olur mu?

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran İstanbul seçimleri yol haritasını açıkladı