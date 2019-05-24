Erdoğan: Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar programında konuştu. YSK'nin gerekçeli kararında oy çalındığına dair kanıt yer almazken Erdoğan "hırsızlık" iddiasını sürdürdü: "Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bizim literatürümüzde Uber diye bir şey yok. Uber olayının korsan taksicilikten bir farkı yok. Uber konusu bizim hükümetimizde bitmiştir. Böyle bir şey yok."

"Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz."

"YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada"

"Birileri karar sebebiyle hem YSK hem AK Parti'ye saldırıyor. Bu kesimler bu tablo karşısında ne yapmamızı bekliyordu? YSK mazbatayı bir adaydan alıp ötekine vermedi, çözümün yeniden sandıkta aranmasına hükmetti."

"31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz."

"Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?" (HABER MERKEZİ)