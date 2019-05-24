Hulusi Akar'ın CHP'li Özgür Özel'e açtığı "hakaret" davası görüldü

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a hakaret ettiği suçlamasıyla açılan 500 bin liralık manevi tazminat davasında, ilk kez hakim karşısına çıktı. Özel, “Dava, siyaseten açılmış bir dava olup, muhalefet görevimizi tehdit etmektedir” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Aralık 2018’de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel hakkında, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak, 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. 28’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya duruşmaya, CHP’li Özel avukatıyla katılırken, Bakan Akar’ın avukatları katıldı.

"SİYASETEN AÇILMIŞ BİR DAVA"

Mahkemedeki savunmasında, davanın siyasi nitelikte olduğunu söyleyen Özgür Özel, “Bütçe görüşmeleri, siyasi denetimin bir unsurudur. Doğrudan bir gensoru niteliğindedir. Bakanlar, bu görüşmeler sırasında hesaba çekilir. Davaya konu eleştirilerde görevle ilgili bir sataşma bulunmamaktadır. Mahkemenin bu konuda hakkımı teslim edeceğine inanıyorum. Davacının ‘balyoz’, ‘ergenekon’ ve ‘askeri casusluk’ davalarında, sorumlu olduğu Hasdal Cezaevi hariç kimseye ziyarette bulunmadığını iddia ediyoruz. Balyoz ve kumpas kitabı mahkemeye sunulmuştur. Dava, siyaseten açılmış bir dava olup, muhalefet görevimizi tehdit etmektedir” savunmasını yaptı.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNİN 4 KATI YÜKSEKLİĞİNDE TAZMİNAT TALEP EDİLDİ"

“Davalı taraf, dava açarken silahlı kuvvetlerden aldığı emekli ikramiyesinin 4 katı yüksekliğinde bir tazminat talep edilmiştir” diyen Özel, “Manevi tazminat verenin fakirleşmesi ve tazminat alanın zenginleşmesi hedeflenmemelidir. Bu bedelin davaya dikkat çekmek için talep edildiği kanaatindeyim” ifadeleriyle tazminat bedelinin yüksekliğini eleştirdi.

Savunmanın ardından duruşma, 11 Ekim 2019 Cuma günü saat 14.00’e ertelendi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özgür Özel, “Yargılanan muhalefet hakkıdır” dedi. (Ankara/DHA)