Bodrum’da öğrenci servisi kaza yaptı: 7 öğrenci yaralandı
Bodrum’da öğrenci servisi, trafik ışığı ve tabelaya çarpıp refüje çıktı, 7 öğrenci yaralandı.
Bodrum'da öğrenci servisi kaza yaptı
Fotoğraf: DHA
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje çıktı. Minibüs ağaca çarparak durabildi. 7 öğrenci yaralandı.
Kaza, Yokuşbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Milas ilçesindeki özel okuldan aldığı ortaokul ve lise öğrencilerini Bodrum’a getiren Orhan Kaçar yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Kızılağaç Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje girdi. İçinde 14’ü öğrenci 16 kişinin olduğu minibüs, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Ağaç, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan 7 öğrenciden 5’ine ayakta müdahale ederken, 2 ortaokul öğrencisi ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Muğla/DHA)