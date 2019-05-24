24 Mayıs 2019 21:06

Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

Fransa'nın Lyon kentinde patlama yaşandı. Patlamada 13 kişi yaralandı.

Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı

Fotoğraf: AA

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    Fransa Lyon'da bir fırının önüne bırakılan küçük bir paket içindeki bomba nedeniyle patlama yaşandığı iddia edildi. Yetkililer bu iddiayı henüz doğrulamazken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, canlı yayında yaptığı açıklamada olayı "saldırı" ifadesini kullandı. Macron, patlamada kimsenin hayatını kaybetmediğini belirtti.

    Polis yaralı sayısının 13 olarak açıkladı. Yaralılardan hiçbirinin durumunun kritik olmadığı kaydedildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

    Savcılık, terörle mücadele biriminin soruşturmayı yürüteceğini açıkladı. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurdu. (Paris/AA)

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