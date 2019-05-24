Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13 yaralı
Fransa'nın Lyon kentinde patlama yaşandı. Patlamada 13 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Fransa Lyon'da bir fırının önüne bırakılan küçük bir paket içindeki bomba nedeniyle patlama yaşandığı iddia edildi. Yetkililer bu iddiayı henüz doğrulamazken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, canlı yayında yaptığı açıklamada olayı "saldırı" ifadesini kullandı. Macron, patlamada kimsenin hayatını kaybetmediğini belirtti.
Polis yaralı sayısının 13 olarak açıkladı. Yaralılardan hiçbirinin durumunun kritik olmadığı kaydedildi. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.
Savcılık, terörle mücadele biriminin soruşturmayı yürüteceğini açıkladı. Yerel medya, paketi bıraktıktan sonra bisikletle kaçan kişinin arandığını duyurdu. (Paris/AA)
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