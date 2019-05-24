Sokak müzisyenlerinden polis ve zabıta engellemesine tepki

Mersin’de alternatif sanat üretimleriyle tanınıp, bilinen Özgün Sanat Atölyesi’ne bağlı müzisyenler, kentin sokaklarında farklı dillerde müzik yaptıkları için sık sık polis ve zabıtaların engellemeleri ile karşı karşıya kalmaktan muzdarip. Her gün kentin başka bir cadde ve sokağında farklı dillerde şarkılar seslendiren müzisyenler, kent halkının büyük bir bölümünün ilgi odağı olsalar da, karşılaştıkları engellemelerden dolayı sanatlarını icra edemez hale geldi.

Müzisyenlerden Garip Aşkın, yıllardır sokaklarda müzik yaptıklarını ve bugüne kadar halktan olumsuz tepki almadıklarını ifade etti. Sadece farklı dil ve kültürlere ait şarkıları halklara tanıtmak, aktarmak istediklerini söyleyen Aşkın, “Biz kültürleri, dilleri birleştirmek için müzik yapıyoruz. Onun dışında herhangi bir amacımız da yok. Sanatımızı yaparken birçok farklı kültür ve kimlikten insanlar bizi dinliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor” diye belirtti.

Bu durumun kimilerinin hoşuna gitmediğini dile getiren Aşkın, bu nedenle birçok kez polis ve zabıtalarla karşı karşıya kaldıklarından yakındı. Polislerin çoğunlukla ‘kavga var’ şikayeti üzerine gelip, sanatlarını icra etmelerine engel olduğunu anlatan Aşkın, “Galiba farklı dillerde müzikler yaptığımız için geliyorlar. Oysa biz sanat yapıyoruz. Bundan dolayı da zabıta ve polisler bize gocunmasınlar” dedi.

‘BİZİ ANLAMALARI GEREKİYOR’

“Bizi şikayet edenlerin söylediğimiz şarkıların anlamlarını bilmediklerini düşünüyorum” diyen Müzisyen Sevcan Aykut ise “Bizim yaptığımız sanatı alıp, siyaset ile birleştiriyorlar. Oysa biz siyaset için bir şey yapmıyoruz. Oysa bizim amacımız herkese hitap etmek. Biz insanları bağdaştırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde farklı dilleri bilsinler diye uğraşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Aykut, maruz kaldıkları engellemelere tanık olanların “Biz seviyoruz, neden onları buradan kaldırıyorsunuz?” şeklinde tepkilerini gösterdiklerini de belirtti. Polis, zabıtalar, esnaflar dahil olmak üzere aslında herkes için müzik yaptıklarını, ancak bunu engellenmeye çalışmalarını anlamlandıramadıklarını söyleyen Aykut, “Her şeyden önce bizi anlamaları gerekiyor. Kimi polisler ve zabıtalar bizi azda olsa anlamaya çalışsalar da birçoğu bağırıp, çağırarak aletlerimizi topluyor. Bizi anlamalarını ve üsluplarını düzeltmelerini istiyoruz” dedi. (Mersin/MA)