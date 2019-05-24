Tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliği askıya alındı

İspanya’nın doğusundaki Katalonya bölgesinde düzenlenen referandumdan dolayı “devlete karşı ayaklanma” suçlamasıyla tutuklu yargılanan 4 Katalan siyasetçinin 28 Nisan’daki genel seçimlerde elde ettikleri milletvekillikleri askıya alındı.

İspanya’da meclisin açıldığı 21 Mayıs Salı gününden bu yana tartışma konusu olan ve Yüksek Mahkeme tarafından kararın Meclis Başkanlık Divanına bırakıldığı, tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliğinin askıya alınması tartışmaları sonuçlandı.

Meclis Başkanlık Divanı, Meclis Hukuk Hizmetleri Başkanlığının olumlu görüş belirtmesinin ardından "Cezai Kovuşturma Yasası” kapsamında tutuklu 4 Katalan siyasetçinin milletvekilliğinin askıya alınmasını kararlaştırdı. Söz konusu yasa, “silahlı çete üyesi, terörizm veya ayaklanma suçlarından tutuklu yargılanan kişilerin kamudaki görevlerinin otomatik olarak askıya alınmasını” öngörüyor.

Milletvekilliği askıya alınan tutuklu 4 Katalan siyasetçi, Meclisin açıldığı 21 Mayıs Salı günü özel izinle cezaevinden polis eşliğinde çıkartılarak, Genel Kuruldaki oturumda milletvekili olarak yemin etmişti.

MAHKEME KARARINI BEKLEYECEKLER

Katalonya için Birlik Partisi (JxCAT) tarafından yapılan açıklamalarda, milletvekilliği askıya alınan 4 Katalan siyasetçiden 3’ü olan Josep Rull, Jordi Turull ve Jordi Sanchez’in mevcut durumda haklarını devretmeyecekleri, mahkeme kararını bekleyecekleri belirtildi.

Milletvekilliği askıya alınan diğer bir Katalan siyasetçi olan Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri Oriol Junqueras ise 26 Mayıs pazar günü yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine aday olmasından dolayı, AP’nin kendisinin Avrupa parlamenterliğini askıya almayacağını savundu.

Madrid’deki Soto del Real Cezaevi’nden telefonla bir Katalan radyosuna demeç veren Junqueras, “Avrupa Parlamentosunun topu Yüksek Mahkemeye atmayacağına ve bir parlamenterin haklarını askıya almayacağına eminim.” dedi. ERC’nin AP seçimlerinde liste başı adayı olan ve seçilmesine kesin gözüyle bakılan Junqueras, 2 Haziran’da AP’nin ilk genel kuruluna katılacağını söyledi.

PUIGDEMONT AP SEÇİMİNDE ADAY

Diğer yandan Belçika’ya giden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümeti üyelerinden Clara Ponsati ve Antoni Comin de AP seçimlerine aday gösterildi. Genel seçimlerde senatör olarak seçilen eski Katalonya Özerk Hükümeti Dışişleri Bakanı Raül Romeva’nın da 4 Katalan milletvekili gibi aynı davada tutuklu olarak yargılanmasından dolayı benzer bir şekilde senatörlüğünün askıya alınması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Katalonya’da 1 Ekim 2017’de yapılan ve İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından “yasa dışı” ilan edilen bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017’de Katalonya parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya’dan ayrılmak zorunda kalmıştı. İspanya’da kalan Katalan siyasetçilerden 9’u tutuklu, 3’ü de şartlı serbest olan 12’sinin Madrid’deki Yüksek Mahkemede yargılanmasına ise 12 Şubat’ta başlanmıştı.

Savcılık sanıklar hakkında “devlete karşı ayaklanma” suçundan 7 ila 25 yıl hapis talep ediyor. Davanın üç hafta içinde sonuçlanması öngörülüyor. (AA)