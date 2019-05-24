24 Mayıs 2019 20:21
Traktörüyle su kanalına düşen çiftçi hayatını kaybetti
Bursa’da, tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen çiftçi boğularak hayatını kaybetti.
Bursa’da, tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen çiftçi boğularak hayatını kaybetti
Fotoğraf: DHA
Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tarlasında yonca biçerken traktörüyle su kanalına düşen 67 yaşındaki Mehmet Kılınç boğuldu.
Kaza, Ayaz Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Kılınç, traktörüyle tarlasında yonca biçerken aracın kontrolünden çıkmasıyla kanala yuvarlandı. Kazada, Kılınç kanalda ters dönen traktörün altında kaldı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Kılınç’ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Bursa/DHA)