AKP’nin adayı Yıldırım'ın İBB’nin imza törenine katılmasına tepki

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında imzalanan sosyal denge sözleşme törenine katıldı, oy istedi. CHP, belediye başkan adayının törene katılmasının etik olmadığını belirterek, tepki gösterdi.

Bem-Bir Sen Genel Başkanı Levent Kozlu, İBB Genel Sekteri Hayri Baraçlı, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Fatih Bağış ve İBB İtfaiye Daire Başkanlığı arasında dün 13 bin memuru ilgilendiren sosyal denge zammı imza töreni gerçekleştirildi. Binali Yıldırım, Bem-Bir-Sen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan sözleşme törenine katıldı. Yıldırım "İnşallah sizlerin desteği ile 23 Haziran’da bu mübarek şehrin belediye başkanı olursam gece gündüz demeden çalışmaya söz veriyorum” sözleriyle oy istedi.

CHP'Lİ SUBAŞI: ETİK DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, konuyla ilgili Sözcü’den Özlem Güvemli’ye konuştu. Duruma tepki gösteren Subaşı, “Adaylardan biri sosyal denge sözleşmesi imza törenine nasıl davet ediliyor? Kim davet ediyor? Eğer adaylar davet edilecekse Ekrem İmamoğlu niye davet edilmiyor?” diye sordu. Sosyal denge sözleşmesi nisan ayında meclisten oybirliği ile geçtiğini belirten Subaşı, “Ekrem İmamoğlu 18 gün belediye başkanlığı yaptı halen görevde olsaydı bu imza çok daha önce atılırdı” dedi.

Yıldırım’ın törene katılmasının etik olmadığını söyleyen Subaşı şunları kaydetti:

“Binali Yıldırım kendi başına gitmemiştir muhakkak davet edilmiş olması lazım. Zaten belediye şirketleri de iftarlar veriyor. Bu iftarlara Ekrem İmamoğlu, CHP’li ve İYİ Parti’li meclis üyeleri davet edilmiyor. Ama Sayın Binalı Yıldırım davet ediliyor. Bütün devlet olanaklarını kullandıkları gibi bütün belediye olanaklarını da kendileri için kullanıyorlar. Bu şekilde davrandıkları için 31 Mart’ta kaybettiler, bu şekilde davranmaya devam ettikleri için 23 Haziran’da da kaybedecekler.” (HABER MERKEZİ)

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