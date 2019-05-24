Hindistan'da eğitim merkezindeki yangında 18 öğrenci hayatını kaybetti

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. 18 öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı. Binada işleyen bir yangın çıkış merdiveni olmadığı belirtildi.

Yangın, Hindistan’ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi’nde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3’üncü ve 4’üncü katlarında çıktığını; en az 18 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğu ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyuruldu.

Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtildi.

BAŞBAKAN MODİ’DEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, “Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum” dedi. (DIŞ HABERLER)