ABD, Ortadoğu’ya bin 500 yeni asker gönderecek
ABD Başkanı Trump, Ortadoğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderileceğini açıkladı.
Fotoğraf: ABD Ordusu
ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıkladı.
Beyaz Saray’ın bahçesinde Japonya’ya hareketinden önce gazetecilere açıklama yapan Trump, bölgeye gönderilecek yaklaşık bin 500 kişilik ilave askeri gücün Ortadoğu’daki Amerikan askerlerini ve görevlilerini “korumak” için olduğunu öne sürdü.
Söz konusu ilave asker kararıyla ilgili detayların Pentagon tarafından açıklanması bekleniyor. (Washington/AA)
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