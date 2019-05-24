AKP ve MHP: İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun İnsan Hakları Komisyonunda “İş cinayetleri alt komisyonu” kurulması talebine, AKP ve MHP’li vekillerin verdiği yanıt pes dedirtti. “İnşaattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi?”, “Her başı ağrıyana bir aspirinle mi koşturacağız”, “Böyle basit işlerle mi uğraşacağız” diyerek kahkahalar attıklarını aktaran Gergerlioğlu, bu tutumun AKP ve MHP’li milletvekillerin işçileri tamamen değersiz mahluklar olarak görüldüğünün göstergesi olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili gazetemize konuşan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, alt komisyonlar kurulurken KHK’lilerle ve iş cinayetleriyle ilgili olmak üzere iki alt komisyon kurulmasını istediklerini söyledi.

"HER BAŞI AĞRIYANA BİR ASPİRİNLE Mİ KOŞTURACAĞIZ"

KHK komisyonunun siyasi saiklerle direkt reddedildiğini dile getiren Gergerlioğlu, yaşananları şöyle aktardı: “İkincisinde ‘Bunu reddetmeyin, gariban işçiler ölüyor. İş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüyüz. Siyaset üstü bir konu olarak ele alınmalı’ dedik ama inanılmaz bir tabloyla karşılaştık. Kimisi ‘İnşattan düşen adamı incelemek bizim işimiz mi’, kimi ‘Her başı ağrıyana bir aspirinle mi koşturacağız’ dedi. Kimi gülerek ve dalga geçerek ‘Böyle basit işlerle mi uğraşacağız’ dedi. Komisyon Başkanı Hakan Çavuşoğlu laubali şekilde, dilekçeyi kenarından tutarak ‘Bizim işimiz mi yok damdan düşmüş, traktörden arabadan düşmüşü komisyona getiriyorsun’ dedi.”

Problemin vahim boyutta olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, “Biz diyoruz ki bu konu çok önemli. Komisyon ise bu önemsemeyi gündeme almıyor, bunu teklif etmeyle bile dalga geçiyor. İnsan hakları kavramıyla alakasız bir anlayış komisyona hakim. İşçileri tamamen değersiz mahluklar olarak görüyorlar. Ki işçilerin sorunlarını insan hakları komisyonu içinde bile ele almıyorlar... Yaşananlar nedeniyle şoke oldum” diye konuştu.

Gergerlioğlu, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun zorla kaçırılmalar, kaybedilmelerle ilgili alt komisyon talebinin de reddedildiğini belirterek şöyle devam etti: “OHAL döneminde kaçırılan kişilerle ilgili mutlaka komisyon oluşturulmalı. Ama reddedildi. Bu konuşma sonrası, 3,5 ay içinde 6 kişi daha kaçırıldı.” (İstanbul/EVRENSEL)

Fotoğraf: MA

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