Kocaeli Demokrasi Girişimi: İstanbul'da olan halk iradesinin gasbıdır

Kocaeli Demokrasi Girişiminin çağrısıyla Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Kocaeli Şube binasında bir araya gelinerek yapılan açıklamada 31 Mart öncesi ve sonrası yaşanan gelişmeler konuşuldu. Açıklamayı Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül okudu.

16 Nisan referandumunda tek adam rejimine karşı “hayır” çalışmasını örgütleyen güçler olarak yaşanan hukuksuzluğa, keyfiliğe, yasama, yürütme ve yargının tek elde toplanmasının yaratacağı tahribata hep dikkat çekmeye çalıştıklarını ifade eden Yurdagül “Kocaeli halkını uyarmak, demokratik bir ülke için mücadeleye ve birleşmeye çağırmak hep görevimiz oldu. Bugün de aynı görev ve sorumlulukla karşı karşıyayız. ‘Bu kadar da olmaz’, ‘Bu kadarını da yapamazlar’ denilen her şeyin yaşandığı bir tablo ile karşı karşıyayız” dedi.

“BU DÜPEDÜZ HALK İRADESİNİN GASBIDIR”

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere belli başlı büyükşehirlerde seçimi kaybeden AKP’nin ekonominin anahtar kenti, büyük rant sirkülasyonunun kaynağı olan İstanbul'dan kolay vazgeçmeyeceğini, tıpkı 7 Haziran seçimlerinde olduğu gibi halkın iradesini hiçe saymaktan, tüm hukuku ayaklar altına almaktan geri durmayacağını daha ilk anda, seçim akşamı bile ortaya koyduğunu söyleyen Yurdagül “Adeta kargalar bile güler dedirtecek bir gerekçe ile YSK eliyle İstanbul seçimleri iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesi kararı alınmıştır. Ki bu karar defalarca kez sayılan sandık sayımlarında CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun birinci çıkmasına rağmen alınmıştır. Bu düpedüz halk iradesinin gasbıdır” dedi.

Kocaeli Demokrasi Girişimi Meclisi olarak İstanbul halkının iradesine yapılan bu açık gasbın kabul edilemez olduğunu söyleyen Yurdagül, tüm Kocaeli halkını İstanbul seçimlerinde taraf olmaya, demokrasi ve özgürlükleri savunmaya, tek adam rejimine karşı güçleri birleştirmeye çağırdı. “Çünkü artık İstanbul seçimleri sadece İstanbul seçimleri değildir. Ayaklar altına alınan demokrasi, hak ve özgürlüklere sahip çıkma seçimidir” dedi.

“YAŞAM HAKKINI SAVUNMAK HER YURTTAŞIN GÖREVİDİR”

Yurdagül seçim sonrası hukuksuzluğun sadece İstanbul'la sınırlı olmadığını Diyarbakır başta olmak üzere halkın iradesi ile seçilmiş belediye başkanı ve meclis üyelerinin mazbataları KHK'li oldukları gerekçesi ile ellerinden alındığına da değindi.

Ankara Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ya yapılan linç girişimi ve İstanbul, Antalya’daki muhalif gazetecilere yapılan saldırılara da değinen Yurdagül, yaşanan olayların kaygı verici gelişmeler olduğunu söyledi.

Sadece barış istediği için KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Füsun Üstel ve akademisyen Tuna Altınel’in cezaevine konulduğunu hatırlatan Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül Kocaeli Demokrasi Girişimi meclisinin de bir parçası olan Kocaeli Dayanışma Akademisinden hocaların da hakim karşısına çıktığını söyledi. Meclis olarak Prof. Dr. Nilay Etiler'in 29 Mayıs saat 09.00’da Kocaeli Adliyesi'nde görülecek duruşmasına çağrı yaptı.

Konuşmasının sonunda çocuklarının yaşadığı zulme işaret eden, açlık grevindeki çocuklarının taleplerini duyurmak için cezaevleri önünde bekleyen Barış Annelerine yapılan polis saldırıları ve gözaltılara değinen Yurdagül yaşanan olayların toplum vicdanını yaraladığını ifade etti “Bugün yaşam hakkını savunmak her yurttaşın görevidir diye düşünüyor ve başta Adalet Bakanlığı olmak üzere yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyoruz” dedi.

Kocaeli Demokrasi Girişimi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'ı ziyaret etti Fotoğraf: Evrensel

KOCAELİ DEMOKRASİ GİRİŞİMİ FATMA HÜRRİYET KAPLAN’I ZİYARET ETTİ

Kocaeli Demokrasi Girişimi 31 Mart yerel seçimlerini kazarak İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Hürriyet Kaplan’ı ziyaret etti, başarılar diledi.

Ziyaret esnasında konuşan Kocaeli Demokrasi Girişimi sözcüsü Bekir Yurdagül Büyükşehir Belediyesinin ve İzmit Belediye Meclisinde çoğunluğun iktidar kanadında olduğunu belirterek zorluklar yaşanabileceğini, bu zorlukların ise halkla birlikte yönetim anlayışıyla aşılabileceğini ifade etti.

Yurdagül, “Kocaeli Demokrasi Girişimi olarak, bu süreci halkla birlikte şeffaf bir şekilde yürüttüğünüz sürece arkanızdayız” dedi.

Kocaeli Demokrasi Girişimini yanlarında görmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Fatma Hürriyet Kaplan, dayanışma ruhunun önemli olduğunu ifade etti. “İnsan hakları, demokrasi gibi değerleri sekteye uğratan partizan olma tutumunu bir yana bırakarak birlikte yürümeliyiz seçim sürecinde söylediklerimizi yapma çabası içerisinde olacağız” dedi. (Kocaeli/Evrensel)