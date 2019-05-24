24 Mayıs 2019 17:58

Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış

Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesini 10 milyon borçlandıran AKP, 50 bin TL’ye kumandalı araba, 21 bin TL'ye tespih almış.

Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Özkan ZÜLFİKAR
    ELAZIĞ

    AKP’den 10 milyon 500 bin TL borçla Elazığ’ın Yazıkonak belde belediyesini devralan Saadet Partili Hatif Çadırcı, belediye çalışması ile alakası olmayan giderleri eleştirerek, “200 bin TL’ye kayısı alımı olmuş, 50 bin TL’ye kumandalı araba alınmış, 50-80 bin TL kuyumcu giderleri var, 200 bin TL’ye giyim giderlerinin yanı sıra 21 bin TL’lik tespih gideri fatura edilmiş” dedi.

    "BELDE 32 YIL BOYUNCA GERİ GİTMİŞ"

    Elazığ şehir merkezine 10 km uzaklıkta olan Yazıkonak, yaklaşık 10 bin nüfusa sahip. Bölge illerinden oldukça fazla göç alan Yazıkonak, organize sanayi bölgesini kapsamasıyla işçi nüfusunun da yoğun olduğu bir belde. Bu nedenle yoksul halkın oldukça fazla olduğunu belirten Hatif Çadırcı, seçim sürecinin zorluklarına değinerek, “AKP beldede son güne kadar milletvekilleriyle faaliyet yürüttü. Ciddi masraflar yaptıklarını sonradan öğrendik. Ama halkımız bizi tercih etti” dedi.

    "KUTUPLAŞMA YARATILIYORDU"

    Çadırcı, aday olmasının en büyük sebebini “Birkaç yıl önce bu binaya 3-4 ay boyunca bir evrak için gidip geliyordum ancak alamıyorum. Her geldiğimde bahanelerle karşılanıyordum. O gün de yalvardım başkana evrakımı almak için. Oradaki bir yaşlı amca bir baş hareketi yapıp dedi ki; ‘Ya başkan gencin evrakını versene!’ Başkan on dakika içerisinde evrakımı verdi. Ben o gün bir hayal kırıklığına uğramıştım zaten. Yani işlerin gerçek anlamda hak hukuka dayalı gitmediğini, keyfi bir yönetim olduğunu, istediklerine istediklerini verebildikleri, istediklerine istedikleri kadar engel olduklarını o gün çok net bir biçimde anladım. Benim gibi birçok vatandaşa hakkı olan evrakların beş yıl boyunca verilmediğini öğrendim. Vatandaş buraya geldiğinde en azından birisi yol göstermeli. Vatandaşlarımız siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılıyorlardı. Kutuplaşma yaratılıyordu. Bu yüzden aday oldum” diye belirtti.

    Yazıkonak’ın 32 yıllık geçmişi boyunca geriye gittiğini ifade eden Çadırcı, gençlere yönelik herhangi bir yatırımın yapılmadığını anlattı. Sportif aktiviteler için yapılan sahaları ‘kafes gibi’ olarak değerlendiren Çadırcı, “32 yıl boyunca gençlerimize yönelik, çocuklarımıza yönelik tek bir yatırım bile yapmamışlar. Ancak her yıl bitiminde Yazıkonak ciddi bir borçla karşı karşıya kalmış. Biz de şu an ciddi bir borçla karşı karşıyayız” diye vurguladı.

    Fotoğraf: Evrensel

    "DOLANDIRILIYORUZ DEYİP GERİ ÇEVİRDİLER"

    26 işçinin işlerine son verildiğine de dikkat çeken Çadırcı, “Bu işçiler çalışan değil. Oturarak maaş alan işçiler. Bu bence ahlaki değil, islami değil, etik değil. Kendi yandaşlarını işe almışlar. Hemen hepsi son altı ayda, son bir yılda işe alınmış. Seçim faaliyeti olarak değerlendiriyoruz. Denkleşme parası denen bir durum var. Nisana sarkması gerekirken Mart ortalarında alıp harcadılar bu parayı. Almasalar yine istihdam edebilirdik bu arkadaşları. Ama maalesef bu para da elimize geçmedi. Bir devlet kurumu olmamıza rağmen ihtiyaçlarımızı alamıyoruz. Akü almamız gerekti. Bir şirkete başvurduk. ‘Belediye bizi dolandırıyor. Ödenmemiş eski borçlarınız var. Önce onları ödeyin’ diyerek geri çevrildik. Ödeyecek paramız yok diye arkadaşımız kendi cebinden ödeyerek akü alıyor. Kurumu bu hale getirmişler” dedi.

    "ÖZEL BANYO YAPTIRILMIŞ"

    Çadırcı görevi devraldığında hiç kimsenin olmamasına da dikkat çekerek, görevi belediye çaycısından aldığını da sözlerine ekledi. Çadırcı, makam odasının arkasında bulunan lüks banyoya da değinerek, “Makam odasının arkasında bir oda vardı. Sordular nedir bu oda diye. Ben herhalde arşiv odası falandır dedim. Kapıyı açıp baktım. Özel bir banyo olduğunu gördüm. Bu benim için utançtır” diye ifade etti. 

    BELEDİYE ÇALIŞMASIYLA ALAKASI OLMAYAN GİDERLER

    Hatif Çadırcı, “Şu an ciddi bir borçla karşı karşıyayız. Bir devlet kurumu olmamıza rağmen ihtiyaçlarımızı alamıyoruz” dedi. Kısa sürede seçim vaadini hayata geçirip belediyeyi kalkındırmayı planladıklarını sözlerine ekleyen Çadırcı, “10 milyon 500 bin TL borç birike birike sırtımıza yük oldu. Halkımızın kabul edemeyeceği abuk sabuk faturalarla karşı karşıyayız. Örnek olarak tesbih faturaları. Tam 21 bin TL. Kim çekti bu tespihleri? 200 bin TL’ye kayısı alımı olmuş, hediyelik ahşap kutu içerisinde. 50-80 bin TL arası kuyumcu faturaları var. 223 bin TL’ye ağaç alımı yapılmış. Yazıkonak’da bir korumuz yok. Ağaçlandırılmış bir yer yok. Nereye gitti bu paralar? Giyim için 200 bin TL kadar harcanmış. Kumandalı, pilli oyuncaklara korkunç paralar harcanmış. 50 bin TL’den fazla. 200 bin TL’den fazla lokanta borcumuz var. İnternet üzerinden alışverişler, kayısı, hurma, lokum gibi ödenmemiş faturalar var. Aylık 70 bin TL’lik ödemesi olan bir beldenin kalkıp böyle  abuk sabuk harcamalar yapmasının vicdanda, akılda, hiçbir yerde yeri yoktur” dedi.

    "SALTANAT SÜRMÜŞLER"

    Ödenen faizin ise elde edilen gelirden iki kat fazla olduğunu dile getiren Çadırcı, geriye kalan paranın İller bankasından gelen para ile karşılandığına dikkat çekerek “Ben bunları şikayet olsun diye de anlatmıyorum. Millet bilsin istiyorum. Yoksa borç ödenir bir şekilde ama halkın bilmesi lazım. Gelip burayı bir saltanat gibi kullanıp gitmeleri sineye çekilemez. Halka anlatmalı. Emin olun Yazıkonak bir buçuk yılda tekrar ayağa kalkacak. Hizmet görecek. Birilerinin gelip halkın kurumunu, devletin kurumunu kendi öz malıymış gibi, şirketiymiş gibi, saltanat gibi kullanmaları oldukça kötü” dedi.

    "BİZ, HALKA DAYALI BİR YÖNETİM KURACAĞIZ"

    Kendilerinin yönetimini “Biz tüm gelir – gideri liste yapıp belediye duvarında sergileyeceğiz beş yıl boyunca ancak ben tüm siyasi parti temsilcilerini ve hesap bilen herkesi Yazıkonak’a bekliyorum. Her yıl her ay gelip incelesinler lütfen. Önce neymiş, şimdi ne olmuş, ne olacak, planlarımız neler, baksınlar istiyoruz” diye tarif eden Çadırcı şöyle devam etti: “Halkımız da yönetime dahil olsun istiyoruz. Elimizden geleni de yapacağız. Bu bilinci halkımıza kazandıracağız. Bizden sonra yine saltanat sürmek için gelecek olanların karşısında halk bilinçli hesap soracaktır. Halka dayalı bir yönetim kurmak istiyoruz. Bizim kapılarımız asla kapalı olmayacak”

    Fotoğraf: Evrensel

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    YSK kararı, yapılmış ve yapılacak her seçimi şaibeli hale getirdi!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Emperyalist bloklar arasında sıkışan ‘dünya lideri’!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Sınıf atlamak!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    AB'nin 'kader seçimi' mi?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Faiz çıkmazı

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Felsefeciler Derneği: MEB’in ortaöğretim reformu okul ve öğretmeni değersizleştiriyor

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşyerinde bir yıldan sonra iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz
    EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz

    Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, 80 gündür direnişte olan Kale Kayış işçilerine destek ziyaretinde bulundu.

    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış
    Elazığ'da Yazıkonak Belediyesinde 21 bin TL’ye tespih alınmış

    Elazığ’ın Yazıkonak Belde Belediyesini 10 milyon borçlandıran AKP, 50 bin TL’ye kumandalı araba, 21 bin TL'ye tespih almış.

    GÜNCELLENDİ
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma
    Mahkemeden Dersim'de belediye tabelasına "Dersim" yazılmasına durdurma

    Dersim'de belediye binası tabelasına "Dersim Belediyesi" yazılmasına dair Belediye Meclisi kararı, mahkeme tarafından durduruldu.

    Asrın Hukuk Bürosu: Görüşme tamamlandığında açıklama yapacağız
    Asrın Hukuk Bürosu: Görüşme tamamlandığında açıklama yapacağız

    Asrın Hukuk Bürosu Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin açlık grevi eylemcileriyle yapılan görüşme sonrası açıklama yapılacağını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Name Öztürk’e ağır tahrik indirimi uygulayan mahkeme 10 yıl ceza verdi
    Name Öztürk’e ağır tahrik indirimi uygulayan mahkeme 10 yıl ceza verdi

    Ölmemek için boşandığı eşini öldürmek zorunda kalan Name Öztürk’e yargılandığı davada ağır tahrik indirimi uygulanarak 10 yıl ceza verildi.

    TMMOB’den AKP’li başkana yanıt: Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor
    TMMOB’den AKP’li başkana yanıt: Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor

    TMMOB Denizli İKK, inşaat sektöründe yaşanan krizden kendilerini sorumlu tutan AKP’li Belediye Başkanı Osman Zolan’a yanıt verdi.

    Edirne’de üniversitelilerden iklim değişikliği için boykot
    Edirne’de üniversitelilerden iklim değişikliği için boykot

    Edirne'de üniversiteliler iklim değişikliğine dikkat çekmek için okul boykotu gerçekleştirdi.

    TTB ve SES “Sağlıktaki intiharlara dur” demek için çağrı yaptı
    TTB ve SES “Sağlıktaki intiharlara dur” demek için çağrı yaptı

    Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: Sorunları örgütlü mücadeleyle çözebiliriz.

    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Işık Ergüden'den Yapı Kredi Yayınları okur ve çevirmenlerine mektup
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Süper Lig’de 34. hafta: Takımların hedefleri ve tüm ihtimaller
    Süper Lig’de 34. hafta: Takımların hedefleri ve tüm ihtimaller
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
    ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna karşı çadırlı protesto
    ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna karşı çadırlı protesto

    ODTÜ kampüsü içerisindeki kavaklık alana yapılmak istenen KYK yurduna karşı öğrenciler 9 gündür çadırlı nöbet eylemi sürdürüyor.

    DSP Genel Başkanı Aksakal’a parti içinden istifa çağrısı
    DSP Genel Başkanı Aksakal’a parti içinden istifa çağrısı

    İzmir’de parti merkezinin İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren bir grup DSP’li, Genel Başkan Önder Aksakal’ı istifaya çağırdı.

    Kamu görevlisi olmayanlar yine sandık kurulunda görevlendirilmiş
    Kamu görevlisi olmayanlar yine sandık kurulunda görevlendirilmiş

    YSK'nin İstanbul seçiminin iptaline gerekçe gösterdiği olay yine yaşandı. Kamu görevlisi olmayan bazı kişiler yine sandıklarda görevlendirildi.

    GÜNCELLENDİ
    İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı
    İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da istifa edeceğini açıkladı

    Brexit sürecinde yıpranan ve partisinin desteğini de yitiren İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da istifasını açıklayacağını duyurdu.

    CHP’li Mehmet Tüm’ün Deniz Gezmiş’e “kahraman” demesi suç sayıldı
    CHP’li Mehmet Tüm’ün Deniz Gezmiş’e “kahraman” demesi suç sayıldı

    Soruşturma başlatılan CHP Balıkesir Eski Milletvekili Mehmet Tüm, “Denizleri savunmak bizim için bir onurdur” dedi.

    Kamu emekçilerinin Bakanlığa yürümesine izin verilmedi
    Kamu emekçilerinin Bakanlığa yürümesine izin verilmedi

    KESK'in "Güvenceli iş, güvenli gelecek'' talebiyle Aile ve Çalışma Bakanlığına yürümesine izin verilmedi. Yürüyüşe polis müdahalesi gerginlik yarattı.

    Torun Center’daki iş cinayeti için verilen para cezaları onandı
    Torun Center’daki iş cinayeti için verilen para cezaları onandı

    10 işçinin asansörden düşerek yaşamını yitirdiği iş cinayeti, para cezasının onanması ile bir "adalet cinayeti" olarak tarihe geçti.

    Yılmazköylülerin engellediği JES'çi şirketin lisans iptali kesinleşti
    Yılmazköylülerin engellediği JES'çi şirketin lisans iptali kesinleşti

    Aydın'a bağlı Yılmazköy'de JES borusu döşemek isteyen ve halkın engel olduğu şirketin proje lisansı almak için yaptığı son başvuru da reddedildi.

    Canan Kaftancıoğlu: Tebliğ edilmeyen davanın sızdırılması manidar
    Canan Kaftancıoğlu: Tebliğ edilmeyen davanın sızdırılması manidar

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine tebliğ edilmeyen davanın medyaya sızdırılmasına tepki gösterdi.

    İnşaat işçisine karikatür paylaştığı için hapis cezası verildi
    İnşaat işçisine karikatür paylaştığı için hapis cezası verildi

    İnşaat işçisi Deniz Avcı'ya paylaştığı Sefer Selvi ve Musa Kart karikatürleri için 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    İstanbul seçiminde iptal gerekçesi olan sandıkların durumu
    İstanbul seçiminde iptal gerekçesi olan sandıkların durumu

    YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal gerekçesini üzerine kurduğu 3 usulsüz sandık kategorisi, birbiriyle örtüşmüyor.

    Adalet Bakanı Gül'den Öcalan açıklaması: Çözüm süreciyle ilgisi yok
    Adalet Bakanı Gül'den Öcalan açıklaması: Çözüm süreciyle ilgisi yok

    Adalet Bakanı Gül, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini "Çözüm süreciyle bir ilgisi yok. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok" diyerek yorumladı.

    Saadet Partisi adayı Gökçınar’dan Binali Yıldırım’a: Hadi oradan
    Saadet Partisi adayı Gökçınar’dan Binali Yıldırım’a: Hadi oradan

    Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Necdet Gökçınar, partililerinden oy isteyen AKP adayı Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Mayıs 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Mayıs 2019 Cuma

    YSK'nin İstanbul seçiminin tekrarı gerekçesi, ekonomi gündemi, TÜPRAŞ işçilerinin mücadelesi, Nevin Yıldırım davası, açlık grevi eylemleri ve fazlası…

    TÜPRAŞ’ta verilen kazanılmış haklar mücadelesi
    TÜPRAŞ’ta verilen kazanılmış haklar mücadelesi

    TÜPRAŞ işçileri Koç Holdingin dayatmalarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

    Noyan Özkan Koleksiyonu dijital ortamda açılıyor
    Noyan Özkan Koleksiyonu dijital ortamda açılıyor

    Özer Akdemir, Ekoloji Kolektifi Derneği Genel Sekreteri Av. Fevzi Özlüer'le "Noyan Özkan Koleksiyonu" üzerine konuştu.