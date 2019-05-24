EMEP’ten Kale Kayış işçilerine ziyaret: Tek silahımız örgütlülüğümüz

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Emek Partisi İstanbul İl Örgütü, 80 gündür direnişte olan Kale Kayış işçilerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Emek Partisi MYK Üyesi Levent Tüzel, “Sendikalaştığı için işinden atılan işçi sağlığı ve iş güvenliği mücadelesi sonucunda sokağa terk edilen işçiler olarak yalnız değilsiniz” dedi.

Kale Kayış patronu ile oğlunun işçilere, eşlerine ve çocuklarını darbetmesine tepki gösteren Tüzel, şöyle konuştu:

“Kale Kayış fabrikasında dünya çapında üretim yapan, 40 ülkeye ihracat yaptığını söyleyen alanında sayılı işletmelerden olan bir işyerinde patron, bütün servetimi sizi yenmek için harcayacağım diyen bir sınıf kiniyle, bir sermaye saldırganlığıyla, bir kapitalist kinle sizin üzerinize geliyor. Sizlerin alın terinden biriktirdiği bu serveti, bu haksız kazancı, bu sömürüyü şimdi yine işçi sınıfını ezmek, sizleri yok etmek için acımasızca harcayacağını söylüyor. İşte kapitalizmin yüzü, işte sermaye düzeninin yüzü. Emek Partisi olarak yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz; sınıf mücadelesinde, sınıfın birlik ve mücadelesinde, sınıfın iktidar mücadelesinde bu şekilde kan emicilere karşı tek silahımız kendi birliğimizdir, kendi gücümüzdür, sendikal örgütlülüğümüzdür.”

“MAKİNE OLMADIĞINIZI PATRON SINIFINA GÖSTERECEKSİNİZ”

Direnişlerin öğretici olduğuna dikkat çeken Tüzel, “İnsan olduğumuzu öğrendik diyorsunuz bu direnişte. Evet sendikalaşma, mücadele etme, hak isteme, özgürlüklerini kullanma... Evet kitaplarda var, Anayasada yazıyor. Ama sendikalaşmak istediğinizde, kurallı çalışmak, toplu pazarlık ve sözleşme hakkı, grev hakkı, yani hak mücadelesi vermek istediğinizde o zaman işveren karşınıza bütün gücüyle çıkıyor. Parasıyla çıkıyor, kolluk güçleriyle çıkıyor, sermaye dayanışmasıyla çıkıyor. Medyanın sessizliğiyle sizin burada yalnız kalmanızı için elinden geleni yapıyor. Ama yalnız değilsiniz. Bakın Türkiye’nin mücadele tarihine, gelecek 15-16 Haziranlar önümüzde. Cumhuriyet tarihi, kapitalist sisteme karşı işçi sınıfının mücadele örnekleriyle doludur. Sizler de 80 günlük mücadelede çok şey öğrendiniz. Birer makine olmadığınızı, çocuğunuzla, ailenizle, inancınızla, vicdanınızla, yüreklerinizle birer insan olduğunuzu bu hak tanımaz patron sınıfına göstereceksiniz. Biz de sizinle birlikteyiz” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"BU İKTİDAR SERMAYE SINIFININ İKTİDARIDIR"

AKP iktidarının da sermaye sınıfının iktidarı olduğunu vurgulayan Tüzel şöyle konuştu:

“Vergiyi tabana yayacağız diyorlar, fedakarlık yapın diyorlar, kemer sıkın diyorlar, bu yoksulluk ücretine razı gelin diyorlar. Bu ülkeyi yönetenler Kale Kayış fabrikasının patronu ile aynı kafada. Aynı sınıfın temsilcileri. Daha çok direnişler göreceğiz. Sizler de bu süreçte kimin dost, kimin düşman, kimin işçi sınıfıyla birlikte olduğunu çok daha yakından göreceksiniz. Bu yüzden biz yeni, toplumcu bir ekonomik düzen kuracağız. Yani biri yer biri bakar düzeni değil; sizden edindiği bütün servetini size diz çöktürmek için harcayacak olan patronların haksız kazancı için değil, kapitalist bir sistem için değil; sosyalist, toplumcu bir üretim ve devlet düzeni. Sonunda bu mücadelenin varacağı yer odur. Emek Partisi olarak bizim alternatifimiz budur; halkçı bir düzendir, işçi sınıfının karar vereceği, yöneteceği bir düzendir. Hak ayrımının, eşitsizliğin olmadığı bir düzendir”

Tüzel, diğer sendikaları da direnişe destek vermeye çağırdı.