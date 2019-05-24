Asrın Hukuk Bürosu: Görüşme tamamlandığında açıklama yapacağız

Asrın Hukuk Bürosu, müvekkilleri Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin kısa süre içerisinde açıklama yapacaklarını duyurdu. Öcalan’ın isteği üzerine açlık grevcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Asrın Hukuk Bürosu açıklaması şu şekilde:

“22 Mayıs'ta müvekkilimiz Sn. Öcalan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, müvekkilimizin açlık grevlerine dair görüşlerini, yine onun isteği üzerine öncelikle grevcilere iletmekte ve onlarla tartışmaktayız. Bu tartışma sonuçlandığında kamuoyunun merakla beklediğini bildiğimiz bu konuda doyurucu bir açıklamayı vakit kaybetmeksizin paylaşacağız.” (HABER MERKEZİ)