TMMOB’den AKP’li başkana yanıt: Gerçeklerin üzerini örtmeye çalışıyor

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, AKP’li Belediye Başkanı Osman Zolan’ın; “İnşaat sektöründe yaşanan sorunun sorumlusu biz değil TMMOB’ye bağlı odaların açtığı davalardır” sözlerine tepki gösterdi.

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyen TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu, inşaat sektöründe yaşanan daralmanın temelinde yıllar boyu izlenen politikaların yattığına dikkat çekti. Açıklamada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın “İnşaat sektöründe yaşanan sorunun sorumlusu biz değil TMMOB’ye bağlı odaların açtığı davalardır” açıklamasının, inşaat sektöründe yaşanan büyük krizi meydana getiren gerçekleri yansıtmadığı vurgulandı.

‘BÜYÜYEN KRİZİN BİRDEN FAZLA NEDENİ VAR’

TMMOB Denizli İKK adına basın açıklamasını yapan İKK Sekreteri Mehmet Sarıca; ekonomik krizden en çok etkilenen sektörler arasında yer alan inşaat sektörünün, bugün adeta büyük depremi yaşadığına dikkat çekerek; “2019 yılının ilk aylarında da devam eden inşaat sektöründeki kriz giderek büyümeyi sürdürüyor. Türk lirasının değer kaybı, faiz oranlarının yükselmesi, girdi maliyetlerinin artması Türk ekonomisinin itici gücü olan inşaat sektörünü olumsuz etkilemiştir. İnşaat malzemeleri satışında ve doğrudan konut satışlarında yaşanan sorunların birden fazla nedeni bulunmaktadır” diye konuştu.

Son üç yılın TÜİK verilerini aktaran Sarıca daralmanın 2017 yılından itibaren başladığını belirterek; “Ülke ekonomisinin ‘lokomotifi’ haline getirilen inşaat sektöründeki kriz bu sektöre bağlı 250-300 iş kolunu da etkilemiştir. İnşaat sektöründe de kriz gerekçesiyle konkordatolar ilan edilmiş, işçiler işten atılmış, meslektaşlarımız, ya işten çıkarılmış ya da esnek çalışmaya maruz bırakılmıştır” dedi.

Yaşanan sıkıntıların kaynağının önceki yıllara dayandığını belirten Sarıca açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın küçük-orta-büyük ölçekli 945 inşaat şirketine ait 2016 yılı mali veri ortalamalarını incelediğimizde, 2018 ve 2019 yılında sektörde yaşanan sıkıntıların kaynağının önceki yıllara dayandığı açıkça görülmektedir.” Rant için en yüksek yerlerden başlanarak, ihtiyaç temelli olmayan, sosyal niteliği yok sayılan konutlar üretildiğini hatırlatan Sarıca: “Bugün gelinen noktada ülke genelinde 3 milyon civarında fazladan konut olduğu bilinmektedir. Krizle birlikte artan işsizlik ve hayat pahalılığı nedeniyle, insanların ne peşin ne de banka kredisiyle ev alma imkanı yoktur.”

‘ZOLAN’IN AÇIKLAMASI GERÇEKLERİN ÜZERİNİ ÖRTME ANLAMINDADIR’

Osman Zolan’ın yapmış olduğu açıklamanın gerçekleri saptırmak olduğunu dile getiren Sarıca şunları söyledi; “TMMOB’ye bağlı odaların ‘03.07.2017 ve 30.09.2017 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik’te yer alan bazı maddelere karşı açtğı dava ile ilgili Danıştay 6. Dairesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararının tebliği belediyelere 13 Mart 2019 tarihinde yapıldı. Bugün inşaat sektöründe uzun zamandır yaşanan sıkıntıların ana nedeni, mevcut iktidar tarafından yıllarca izlenen yanlış politikalardır. Derinleşen büyük krizin faturasının 2 ay önce belediyelere tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararına bağlanması gerçeklerin üzerini örtmek anlamındadır.”

Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı M. Serdar Alayont ise açılan davanın detaylarını aktararak “Belediyelerce ruhsat verilmediğine dair elimize ulaşan bir bilgi yok. Ortada yalnızca Osman Zolan’ın iddiası var. Kaldı ki ruhsat çıksa dahi bin, 2 bin liraya alınan demir bugün 3 bin lira. Ekonomik krizi ruhsata bağlamak doğru değil. Yapılan değişiklik ile örneğin 130 metrekarelik alan için verilen ruhsat 100 metrekarelik alana veriliyor. Balkonlar artık kapalı alanda sayılıyor gibi ufak değişiklikler var. Zolan’ın üzücü açıklamasına karşın kamuoyunu doğru bilgilendirmek için buradayız” dedi.

OSMAN ZOLAN NE DEMİŞTİ?

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan sektördeki daralmaya ilişkin geçtiğimiz günlerde TMMOB’yi işaret ettiği açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Biz sadece mahkeme kararını uygulama boyutundayız. Bu işten inşaat sektörüne hizmet veren mühendislik, mimarlık, müteahhitlik firmaları ve iş dünyası zarar görmekte aynı zamanda istihdam anlamında daralmaya sebep olmaktadır. Bunun müsebbibi ne büyükşehir belediyeleri ne de ilçe belediyeleridir, bu TMMOB'ye bağlı odaların açtığı dava sonucunda ortaya çıkan bir husustur." (Denizli/EVRENSEL)