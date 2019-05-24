TTB ve SES “Sağlıktaki intiharlara dur” demek için çağrı yaptı

Dilek OMAKLILAR

İzmir

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 3 yılda 431 sağlık emekçisi intihar ederek yaşamına son verdi. Bunların 180’i ise hemşire. Sağlık alanında yaşanan intiharları gazetemize değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi Dr. Mübeccel İlhan ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu, mevcut sağlık sisteminin sağlık çalışanlarına dayattığı çalışma koşullarının zorluğu ve ekonomik krizle birlikte gelen geçim sıkıntısının bu vakaların artışında etkili olduğuna vurgu yaparak sorunların şahsileştirilmeden yan yana gelerek örgütlü mücadeleyle aşılabileceğine dikkat çekti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Mübeccel İlhan Fotoğraf: TTB

“ÇALIŞMA KOŞULLARI UMUDU ZEDELİYOR”

Sağlık çalışanlarını intihara sürükleyen sebeplerin sadece mesleki olmadığını, sosyo-ekonomik durumun da etkili olduğunu belirten TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Mübeccel İlhan, “Bu durumu asıl kışkırtan da iş yoğunluğumuz. Çalışan sayısının azlığı, itibarsızlaştırma, mesleki tatminsizlik gibi birçok neden var. Biz zaten Avrupa’nın 2-3 katı fazla çalışıyoruz. 2016’dan sonra yargılanmadan, mesleğinden uzaklaştırılan insanları da hesapladığımızda personel sayısı oldukça düşmüş oluyor” dedi. Altı dakikada 2 hastaya baktıklarını ve bu durumun hem hastalara hem de mesleğini yapan sağlık çalışanlarına ciddi bir saygısızlık olduğuna dikkat çeken İlhan, “İş alanındaki bunca olumsuz şey üzerine ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz koşullarını da eklediğimizde ciddi anlamda sıkıntılar oluşuyor. Ama her zaman bir umut taşırız. İşte bu umut ciddi anlamda zedelenmişse insanların yaşamlarından vazgeçmeleri kolaylaşıyor” diye konuştu.

“BENZER SORUNLARI YAŞIYORUZ”

İlhan, adalet duygusunun da her geçen gün zedelendiğine dikkat çekerek “En son İmamoğlu ile karşımıza çıktı. Yarın başka bir haberle çıkar, bu umutsuzluk yaratıyor” dedi. Bu ölümlerin sadece hayattan vazgeçme anlamı taşımadığını belirten İlhan, “Bu aynı zamanda hem çevresindekilere hem de iş alanında yöneticilere uyarı çığlığıdır aslında. Görün bu kadar kötü pozisyondayız, durumdayız. Bunları da söylemek zorundayız. Mesela Melike Erdem ya da Hasan Orhan Çetin hukuksuz bir saldırı karşısında kalmıştı ve bunu göğüsleyemeyip hayatlarından vazgeçtiler” diye konuştu. Tüm bu zorlukları şahsileştirmeden, yan yana gelerek, dayanışma içinde, umutları diri tutarak, mücadele ederek aşmaları gerektiğini dile getiren İlhan, “Sıkıntımızın sistemle ilgili olduğunu görüyoruz. Sağlık politikalarından, ekonomik krize bunlar bizi köşeye sıkıştırıyor. Bunların zorluklarını şahsileştirmeden hepimizin benzer sorunları yaşadığını görerek yan yana gelerek, dayanışma içinde süreci daha iyiye götürmeliyiz. Bunu mücadeleyle aşarız, bu duyguyu yaymalıyız” dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu Fotoğraf: Evrensel

SORUNLAR TİS MASASINA TAŞINACAK

SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu ise sağlıkta şiddetin son bulması için sürekli olarak eylemler yaptıklarını hatırlatarak, “Tabi ölümle sonuçlanan şiddet vakaları ortadayken, işyerinde uygulanan mobbing şiddeti, kadın olmaktan kaynaklı yaşanan sorunlar, işyerinde angarya çalışma koşullarının olması, çalışma saatlerinin uzunluğu, gece çalışmak, çocukların gece nöbetlerinde bırakılacak bir yerin olmaması sorunu... Bunların hepsi tükenmişlik ve depresyon yaratıyor ve ne yazık ki 431 intiharın 180’i hemşire olarak rakamlara yansıyor” değerlendirmesinde bulundu. Toplu İş Sözleşmesi (TİS) sürecinde olduklarını ve bu koşulları anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Ulaşoğlu, “Örneğin kreş sorunu en önemli sorunlardan biri, ‘gece çocuğumu nereye bırakayım’ diyor sağlık emekçileri. O kadar huzursuz ki hemşireler. Tüm bu sorunları TİS masasında, örgütlülükle dayanışma göstererek aşabileceğimizi biliyoruz. Bu sorunların ve çalışma koşullarının düzelmesiyle intiharların da son bulacağını düşünüyoruz” dedi.