CHP, İBB’nin israflarını Meclise taşıdı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) AKP’ye yakın dernek, okul, spor salonlarına yapılan desteğin 847 milyon 592 bin lira olduğunu belirterek harcamaları Meclisin araştırmasını istedi.

Sayıştay’ın 2017 raporları sonrası, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından İBB, İETT ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulunulduğu da hatırlatıldı. Tanrıkulu, İBB’nin 56 sayfalık hazırladığı raporda; Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını net bir biçimde ortaya koyulduğunu söyledi. “2018 yılı ve öncesini” kapsayan tabloda en yüksek payın 74.3 milyon TL ile TÜGVA olduğu dile getirdi.

Tanrıkulu, yardımlarda sırasıyla, 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı izlerken, Ensar Vakfından sonra, İBB'den en çok yardım alan vakfın Okçular Vakfı (16.6 milyon TL) olduğu, Okçular Vakfını küçük bir farkla Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olduğunu vurguladı. Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, yapılan tüm harcamaların toplam tutarının kamuoyu ile paylaşılması, sorumluluğu ve ihmali bulunanların belirlenmesi gerektiğini söyleyen Tanrıkulu, “Usulsüzlük yapanların haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Anayasa’nın 98’inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz” dedi. (HABER MERKEZİ)