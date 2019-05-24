10 Ekim’de yaşamını yitiren Deli’yi hedef alan AKP’li vekile tepki

10 Ekim Avukat Komisyonu, AKP Milletvekili Serkan Bayram'ın Twitter hesabından, 10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybeden Dicle Deli'yi “terörist” ilan etmesine tepki gösterdi. Avukatlar, “IŞİD ve IŞİD’liler için söylenmeyen sözler, 10 Ekim günü hayatını kaybedenler için zikredilmektedir” ifadelerini kullandı.

10 Ekim 2015 günü insanlığa, yaşama, barışa karşı çok ağır bir suç işlendiği belirtilen açıklamada, korunduğu, yol verildiği apaçık ortada olan IŞİD’liler eliyle, Ankara’nın orta yerinde ülkenin en büyük katliamının gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada, “IŞİD için tek bir olumsuz söz etmeyenlerin, IŞİD’lileri ‘öfkeli çocuklar’ olarak tanımlayanların sözlerini o günden bu yana asla unutmadık. AKP milletvekili Serkan Bayram, aradan geçen zaman içerisinde üyesi bulunduğu siyasi partinin halen aynı düşüncede olduğunu sarfettiği sözler ile bir kez daha ilan etmiştir. IŞİD ve IŞİD’liler için söylenmeyen sözler, 10 Ekim günü hayatını kaybedenler için zikredilmektedir. Dicle Deli, o gün hayatını kaybetmiş olan 103 kişiden biridir. Ailesi katliam anından bu yana adalet için mücadele eden, başka kimsenin çocukları ölmesin diye çaba harcayan müvekkillerimizdir” denildi.

AVUKATLAR BAROYU GÖREVE ÇAĞIRDI

10 Ekim Ankara Katliamı Davası avukatlarının Serkan Bayram hakkında bütün yasal girişimlerin takipçisi ve yürütücüsü olduğu belirtilen açıklamada, Türkiye Barolar Birliği ve üyesi bulunduğu Baronun da bir an önce kendisi hakkında disiplin soruşturması başlatması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

AKP Milletvekili Serkan Bayram 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Dicle Deli’nin cenazesine giden Ekrem İmamoğlu’yu hedef almış, İmamoğlu’nun “terörist” cenazesine gittiğini söylemişti.

Bir tarafta Vatanı için can veren Trabzon'lu Şehidimiz Eren Bülbül, diğer tarafta terörist cenazesine giden Trabzon'lu Sn.@ekrem_imamoglu'nu

Trabzonlu hemşehrilerimin ve Aziz Milletimizin dikkatine ve taktirlerine sunuyorum. pic.twitter.com/pcvVL31Xpq — Av.Serkan Bayram (@AvSerkanBayram) 22 Nisan 2019

İmamoğlu’nun konuyla ilgili kendisine açtığı tazminat davası açtığını da sosyal medyasından duyurdu.

Bugün bir tebligat https://t.co/hPNn0qskS1.⁦@ekrem_imamoglu⁩

Şahsıma karşı 50 binliralık Tazminat davası açmış.

Sorabilirmiyim?

Paylaşımımın neresinde kişilik hakkı ihlali var!

Hani herkesi kucaklıyordun!

Hanı O Barış dili!

Daha Başkan olmadan Vatandaşı ile münazara... pic.twitter.com/tTFNSfhIuT — Av.Serkan Bayram (@AvSerkanBayram) 20 Mayıs 2019

(Ankara/EVRENSEL)