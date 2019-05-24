24 Mayıs 2019 15:05

DSP Genel Başkanı Aksakal’a parti içinden istifa çağrısı

İzmir’de parti merkezinin İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamalarına tepki gösteren bir grup DSP’li, Genel Başkan Önder Aksakal’ın istifaya çağırdı.

DSP Genel Başkanı Aksakal’a parti içinden istifa çağrısı

Fotoğraf: Evrensel

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    DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın İstanbul seçimlerine ilişkin açıklamaları sonrası başlayan parti için kriz derinleşerek sürüyor. Daha önce partinin yönetim kademelerinde yaşanan istifaların ardından bu kez de İzmir’de DSP içerisindeki Demokratik Solcular ve Ecevitçiler DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın İstanbul seçimlerine yönelik yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

    DSP Genel Başkanın AKP ile işbirliği yaptığını iddia eden grup Önder Aksakal’ı istifaya çağırdı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasını Ayşe Hazal Beytaş okudu. Aksakal’dan duyulan rahatsızlıktan dolayı parti içerisinde birçok istifanın olduğunu belirten Beytaş, “Bizce asıl istifa etmesi gereken kişi Önder Aksakal’dır. 23 Haziran seçimlerinde de baskıcı AKP iktidarına karşı İmamoğlu’nun bulunduğu cephede yer alacağız” diye konuştu. Ayrıca Beytaş gösterdiği tutumdan kaynaklı sosyal medyadan tehdit mesajları aldığını dile getirdi. (İzmir/EVRENSEL)

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