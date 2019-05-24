Gazeteci soruları ‘gayriresmi basın’ denilerek cezaevine alınmadı

Açlık grevindeki Gazeteci Kibriye Evren’e gönderilen soruları “gayriresmi basın paylaşımı” olarak değerlendiren Cezaevi İdaresi ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığının izni olmadan soruların verilemeyeceği kararına vardı.

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde 160 gündür açlık grevinde bulunan Gazeteci Kibriye Evren’e Mezopotamya Ajansı muhabirinin gönderdiği sorular, cezaevi idaresi tarafından “gayriresmi basın paylaşımı” denilerek teslim edilmedi.

Aynı gün Evren’le görüşen avukatı Resul Tamur, görüşmenin ardından cezaevi yönetimine yazdığı dilekçeyle soruların Evren’e teslim edilmesini talep etti.

SORULARIN AVUKATA İADE EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Avukatın talebini aynı gün içinde reddeden Cezaevi İdaresi ve Gözlem Kurulu Başkanlığı, oluşturduğu kararda şu ifadelere yer verdi: “Adı geçen tutukluya soruların eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin kapsamında yer almadığı, röportaj sorularının açlık grevi eylemleriyle ilgili gayriresmi basın paylaşımı olduğu, bu nedenle savunmaya ilişkin evraklar olmadığından söz konusu soruların Bakanlıktan izin alınmadan verilmesinin uygun olmadığı kararı verilmiştir.”

Kurul, basın kuruluşlarının haber, röportaj, çekim ve benzeri talepler için Cumhuriyet Başsavcılığının görüşü ve Adalet Bakanlığının izniyle gerçekleşmesi gerektiğini de savundu. Soruların avukata iade edilmesini kararlaştıran kurul, kararına itiraz yolunun Diyarbakır İnfaz Hakimliğine 15 gün içerisinde açık olduğunu bildirdi. (MEDYA SERVİSİ)

Açlık grevleri kritik aşamada