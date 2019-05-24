Antalya’da fayton uygulaması 10 Haziran’da sona eriyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Muhittin Böcek, kent merkezi, Alanya ve Manavgat ilçelerindeki fayton faaliyetlerine 10 Haziran itibarıyla son verileceğini söyledi. Böcek, faytoncuları başka işlerde istihdam edeceklerini, atları da hayvanat bahçesine teslim edeceklerini kaydetti.

FAYTONCULAR İSTİHDAM EDİLECEK, ATLAR BELEDİYE BÜNYESİNE ALINACAK

Gazetecilerle bir araya gelen Muhittin Böcek, Antalya’da kent merkezi ile Alanya ve Manavgat’ta yer alan faytonlara yönelik “önemli bir karar aldık” dedi, “UKOME kararına göre 10 Haziran itibarıyla fayton faaliyetlerinin durdurulması ve trafikten men edilmesi kararı aldık. Fayton işiyle uğraşan 20 kardeşimiz var. 1 hafta önce genel sekreterimiz onlarla görüştü. Onları mağdur etmeyeceğimiz. Kendilerini belediyede istihdam edeceğiz, atlarını da belediye bünyesine alacağız. Atları hayvanat bahçesinde değerlendireceğiz. Faytoncularımızı ya da istedikleri bir yakınlarını işe alacağız. Ulaşım sektörü ile bu konuda hemfikir olduk” diye konuştu.

Böcek, “Temmuz ve ağustos aylarında sıcak nedeniyle biz duramazken onların sıcak asfaltta durması doğru değil” dedi. (Antalya/DHA)

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Fotoğraf: DHA

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