Sosyal medyadaki içeriklerin kaldırılması talepleri Meclis gündeminde

CHP Milletvekili Levent Gök, sosyal medyadan içerik kaldırma talebi yoğunluğunda Türkiye’nin ilk sırada bulunması ile ilgili verdiği soru önergesinde, “Sözü geçen alanda ülkemizin ilk sırada olmasının sebepleri nelerdir?” diye sordu.

CHP Milletvekili Levent Gök, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebi ile verdiği soru önergesinde, küresel bir sosyal medya şirketinin şeffaflık raporuna göre içerik kaldırma taleplerinde Türkiye’nin ilk sırada bulunduğunu belirterek “Yılda iki kere yayınlanan raporda konu edilen 2018 yılının ikinci yarısında Türkiye’de içerik kaldırma için 597 mahkeme kararı verilmesinin yanı sıra 4447 adet farklı türde yasal talepte bulunulmuştur. Türkiye toplamda 5014 içerik kaldırma talebiyle açık ara önde olmakla beraber 2. sıradaki Rusya’nın 3344 talebi bulunmaktadır. Sözü geçen alanda 2014 yılından beri birinci sırada bulunan Türkiye’nin talepleri sonucu 72 hesap kapatılmış, 355 paylaşım kaldırılmıştır” dedi.

LEVENT GÖK’ÜN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR

2014-2019 yılları arasında gerçekleşen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yasal başvuruların gerekçelerini talep yoğunluğu sırasına göre açıklar mısınız?

2014-2019 yılları arasında hangi resmi kurumlar sosyal medya paylaşımlarına ilişkin yasal taleplerde bulunmuşlardır?

Sözü geçen alanda ülkemizin ilk sırada olmasının sebepleri nelerdir?

(HABER MERKEZİ)