Çukurova bölgesindeki üreticilere sulama birliklerinden icra tehdidi

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, borçlarını ödeyemeyen çiftçilere sulama birliklerince gönderilen icra uyarısına tepki gösterdi. Üretim maliyetlerinin sürekli arttığını ancak ürünlerin para etmediğini belirten Barut, "Üstelik sel, dolu ve aşırı yağış gibi felaketler nedeniyle mağdur olan çiftçi borcunu nasıl ödeyecek? Üreticilerin sorunlarına çözüm üretmekle görevli Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi görevini yapmaya çağırıyoruz" dedi.

"ÜRETTİĞİNDEN KAZANAMAYAN ÇİFTÇİ NASIL BORÇ ÖDEYECEK?"

Adana'da bazı sulama birlikleri tarafından çiftçilerin cep telefonlarına borçlarını 15 gün içerisinde ödemeleri yönünde mesaj gönderildiğini ifade eden Barut, "Üretim maliyetleri altında ezilen, ürünlerini maliyet fiyatlarının altında satan, ürettiğinden kazanamayan çiftçi borcunu nasıl ödeyecek?" diye sordu.

BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Çukurova bölgesindeki çiftçilerin bu yıl aşırı yağış, sel ve don gibi afetlerle ayrı bir mağduriyet yaşadığını ancak sorunlarına çözüm üretilmediğini anımsatan Ayhan Barut, "Afet nedeniyle zararları karşılanmayan çiftçilerimizden borçlarını ödemelerini istemek yerine, borçlarını ödeyebilmeleri için çiftçilere destek olunmasını istiyoruz. Maliyet fiyatlarının altında ürün taban fiyatı açıklayanları, aradaki farkı çiftçiye destek primi olarak ödemeye çağırıyoruz. En başta da tarımsal üretim ve üreticilerin sorunlarına çözüm üretmekle görevli Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi görevini yapmaya çağırıyoruz. Unutulmasın ki çiftçi üretmezse ülke ekonomisinin çarkı durur. İnsanlarımızı açlık ve sefalete düşürmeyin, üreticileri üretimden kaçırmak yerine destekleyin" dedi. (Adana/EVRENSEL)

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