Emek Partisi (EMEP) GYK Üyesi Mustafa Taşkale’nin yargılandığı dava bir kez daha ertelendi.

Dersim’de 17 Kasım 2016 tarihinde aralarında Dersim Belediyesi eş başkanları ve kamu emekçilerinin de bulunduğu 11 kişiye yönelik yapılan ev baskınıyla gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) GYK Üyesi ve Dersim İl Başkanı Mustafa Taşkale gözaltı sürecinin ardından tutuklanmıştı. 6 ay tutuklu kalan Taşkale, çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edilmişti.

Devam eden davanın 7. duruşması Tunceli Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşma, incelenmesi için savcılığa gönderilen dosyaların henüz mahkemeye gelmemesi gerekçesiyle 19 Temmuz tarihine ertelendi. (Dersim/EVRENSEL)

EMEP GYK Üyesi Mustafa Taşkale’nin duruşması ertelendi

EMEP Dersim İl Başkanı Mustafa Taşkale tahliye edildi