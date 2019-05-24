24 Mayıs 2019 12:22

Viyana'da Perşembe Yürüyüşçüleri 31. kez bir araya geldi 

Avusturya'da hükümetin çıkardığı saldırı yasalarına karşı yapılan Perşembe Yürüyüşleri'nin 31.'sine binlerce kişi katıldı.

Viyana'da Perşembe Yürüyüşçüleri 31. kez bir araya geldi 

Avusturya'da yapılan Perşembe Yürüyüşleri'nin 31.'sine binlerce kişi katıldı. (Fotoğraf: Gökhan Güneş/EVRENSEL)

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    Gökhan GÜNEŞ
    Viyana     

    Avusturya'da 2017 seçimlerinde kurulan koalisyon hükümetine ve çıkarılan saldırı yasalarına karşı sokağa çıkan insanların şekillendirdiği Perşembe Yürüyüşleri 'nin 31.'si, "(Başbakan Sebastian) Kurz gitmek zorunda" sloganıyla yapıldı. 

    Her hafta olduğu gibi, ezici bir çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yürüyüş, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Batı Tren Garı'nda başlayıp şehir merkezindeki Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) merkez binası önüne kadar sürdü. 

    Perşembe Yürüyüşleri'ne bu güne kadar 150 binden fazla insan katıldı ve her hafta 3 bin ile 7 bin arası katılım oluyor. Ayrıca, gerek organizasyonda gerekse katılım olarak, Türkiye kökenli gençlerin varlığı dadikkat çekiyor. 

    Bu haftaki yürüyüş, öncekilere göre daha kitleseldi. Yürüyüş boyunca sık sık, enternasyonel dayanışma ve "Kurz gitmek zorunda" sloganları atıldı. Her hafta değişik semtlerden geçen korteje,  yol kenarlarından, evlerin balkon ve camlarından yoğun destek ve sevgi gösterileri yapıldı. 

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