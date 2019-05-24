Ümraniye'de plastik öğütücü makinasına düşen çocuk öldü

İstanbul Ümraniye'de geri dönüşüm toplama merkezindeki plastik öğütücü makinesinin içine düşen 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansında yer alan habere göre, Esenkent Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm toplama merkezinde çalışan 17 yaşındaki Nurullah Karakuş, pet şişelerin öğütüldüğü makineye atık plastik atarken dengesini kaybederek makinenin içine düştü. Karakuş'un düştüğünü gören diğer işçiler makineyi durdurdu ve çocuk makineden çıkarıldı. İlk müdahalesi burada yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

Nurullah Karakuş'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Urfa'ya gönderildi. (HABER MERKEZİ)