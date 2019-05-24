24 Mayıs 2019 11:43

HDP'li Tiryaki: YSK tarihinin en büyük meşrutiyet krizini yaşıyor

HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nin açıkladığı gerekçeli kararı değerlendirdi.

HDP'li Tiryaki: YSK tarihinin en büyük meşrutiyet krizini yaşıyor

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    HDP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin YSK'nin açıkladığı gerekçeli karardaki muhalefet şerhinin karardan daha hukuki olduğunu ifade etti. Tiryaki, YSK'nin tarihinin en büyük meşrutiyet kriziyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

    YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesini geçtiğimiz günlerde açıkladı. 250 sayfalık gerekçeli kararda, AKP-MHP ittifakının seçim sonuçlarının ardından sarıldığı ‘oylar çalındı’ iddiasına dair gerekçeler yer almazken, iptal kararı 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmaması ve kimi oy sayım döküm cetvellerinde imza bulunmaması gerekçelere dayandırıldı. YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK’nin gerekçeli kararını değerlendirdi.

    "GEREKÇELİ KARARIN ÖZÜ SADECE 8-10 SAYFA"

    İstanbul ile ilgili açıklanan 250 sayfalık kararda, gerekçeli kararın özünü sadece 8-10 sayfanın oluşturduğunu belirten Tiryaki, "250 sayfadan oluşan kararın tamamı gerekçeden oluşmuyor. Ek belge olarak karara eklenecek bilgi ve belgelerin tamamına da kararın içerisinde yer verilmiş" dedi.

    YSK’nin kararında yer alan bilgilere ilişkin ise Tiryaki, “Mesela kararın ilk 40 sayfasında AKP’nin dilekçesi özetlenmiş. Yine 39 tane ilçe seçim kurullarından gelen cevaplara yer verilmiş. Bilgi notu gibi bir şey yani. 113 sayfadan yaklaşık 200’üncü  sayfaya kadar 601 tane oy kullanmaması gereken kısıtlı seçmen, hükümlü olduğu halde oy kullanmaması gereken 99 seçmen ve yerlerine oy kullanılmış 6 ölü seçmenin ayrıntılı bilgilerine yer veriliyor. Özünü oluşturan bölüm 8-10 sayfalık. Yani sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmadığına ilişkin bölüm” diye belirtti.

    TARTIŞILAN SAYI SAYI 155 İKEN 754’E ÇIKTI

    YSK’de yapılan tartışmalar sırasında kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanlarının sayısının 155 olarak geçtiğini aktaran Tiryaki, bu sayının kararda 754 kişiye çıktığına dikkat çekti.

    Tiryaki, bu konuda şunları dile getirdi: “754 kişinin tamamının kamu görevlisi olmadığı söyleniyor ve bu iptal nedeninin özünü oluşturuyor. Aslında bunların kamu görevlisi olup, olmadığı da başlı başına tartışma konusu. 754 denildiğinde sanki büyük bir rakam gibi görünüyor ancak bunun yaklaşık 530 tanesi özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yani bunlar aslında kamu görevlisi olarak sayılmaktadır. Çünkü bir kişinin öğretmen olarak özel öğretim kurumunda çalışabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) onay alınıyor. MEB, Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin disiplin amiri ve onlarla ilgili disiplin soruşturmasını yürütüyor. Yani onlarda bir nevi kamu görevlisi. Dolayısıyla kamu görevlisi olup olmadığı tartışmalı bir alanda çalışan kişilerin kamu görevlisi değilmiş gibi listeler halinde yazılması ve kararın gerekçesinde yer alması YSK’nin kararını zayıflatan bir durum.

    "İNANDIRICI BİRŞEY YOK"

    Herhalde 100 tane kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanı yazılmış olsa, bu kadar etki etmeyeceğini düşünmüş olmalılar ki kuruma 754 kişinin tamamı verilmiş. Bunun yanı sıra özel sağlık kuruluşunda çalışan sağlıkçılar, avukatlar, emekli polisler, mali müşavirler var. Dolayısıyla rakam şişirilmiş gibi. Tek başına kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık kurulu başkanı olarak belirlenmesinin seçim sonuçlarına nasıl etki ettiği, seçimin şaibeli hale nasıl getirdiğine dair kararın gerekçesinde inandırıcı hiçbir şey yok.”

    "KAMU GÖREVLİSİ OLUNCA ŞAİBE Mİ OLMAYACAK MI?"

    Daha önceki bir çok seçimde kamu görevlisi olmayan birçok sandık kurulu başkanının görev yaptığını hatırlatan Tiryaki, sırf sandık kurulu başkanı kamu görevlisi memur değil diye orada oy kullanma işinin şüpheli, şaibeli hale gelmeyeveğini veya kamu görevlisi olunca oradaki işlerin tarafsız yürütüldüğü anlamına gelmeyeceğini kayddetti.

    Sandıkların tamamında parti üyeleri ve müşahitlerinin olduğunu ifade eden Tiryaki, sırf sandık kurulu başkanı kamu görevlisi olmayan kişilerden oluştu diye seçimin iptal edildiğini söyledi.

    "SAYIM DÖKÜM CETVELİ HİÇ BU KADAR ÖNEMLİ OLMAMIŞTI"

    Gerekçeli kararda yer alan bir diğer konunun da 108 sandıkta sayım döküm cetveli olmamasıydı. Tiryaki, buna dair ise şunları söyledi: "Bu 108 sayım döküm cetvelinden 90 tanesi esasen eksik. Bir kısmına isimler yazılmış bazıları imza atmış, bazılar imza atmamış. Ayrıca bu sayım döküm cetveli dediğimiz tek bir evraktan oluşmuyor. Bütün siyasi partiler, bağımsız adaylar olduğu için birden fazla kağıttan oluşuyor. Diyelim 5 tane sayfadan oluşurken, 3-4 sayfasında imza var, bir sayfasında eksik. Bir örnek verecek olursak mesela başta yer almış. AKP ve CHP’nin olduğu sayfalar değil de diğer partilerin yer aldığı sayfalarda imza var. Buda iptal gerekçesinde önemli yer tutmuş. YSK’nin bugüne kadar ki tarihinde sayım döküm cetveline bu kadar anlam yüklediği seçim olmadı. YSK ve siyasi partiler esasen sandık sonuç tutanağına dikkat ettiler. Sandık sonuç tutanağı olmayan tek bir sandık yok. 31 bin 281 sandıkta oy kullanıldı ve bunların tamamının ıslak imzalı sandık tutanakları var. Sayım döküm cetveli sadece sandık tutanağını doldurmak için gereken bilgileri içeriyor."

    "MUHALEFET ŞERHİ DAHA İNANDIRICI"

    Tiryaki, YSK’nin İstanbul kararı ve gerekçelerinin hükümeti rahatlatmadığını, aksine bu kararla halk nezdindeki inandırıcılığının ortadan kalktığını da söyledi.

    "Keşke daha inandırıcı bir gerekçe olsa da insanlar ne için bir daha seçime gittiğini anlayabilselerdi" diyen Tiryaki, "İnandırıcı bir gerekçe olmaktan uzak. Gerekçeli karardaki azınlık muhalefet şerhi hukuksal açıdan çok daha inandırıcı bir metindir" ifadelerini kullandı.

    "YSK TARİHİNİN EN BÜYÜK MEŞRUTİYET KRİZİNİ YAŞIYOR"

    16 Nisan referandumu sonrasında güvenirliliğini tartışırlı hale gelen YSK’nin 31 Mart seçimleri kararıyla meşrutiyetini de yitirdiğini söyleyen Tiryaki, "Özellikle 6 belediye başkanlığımızın bir biçimde gasp edilmesine onay vermesi buna örnektir. Adaylık başvuruları sırasında adayların OHAL KHK’siyle ihraç edilip, edilmediği konusunda hiçbir araştırma yapmamış, buna ilişkin adaylardan hiçbir belge istememiş, kesinleştikten sonra da bununla ilgili işlem yapmayan YSK, seçim sonuçlandıktan sonra AKP’nin başvurusu üzerine KHK’lilere mazbata verilmeyeceği kararını verdi. Ardından 57 meclis üyemizin verilen mazbataları iptal edildi. verilen mazbataları iptal edildi. İstanbul kararı ile beraber YSK tarihinin en büyük meşrutiyet krizini yaşıyor. Ortalama bir yurttaş bu ülkede artık YSK kararına güvenmiyor. En azından bütün ülkeyi etkileyen konularda verdiği kararları tatminkar ve inandırıcı bulmuyorlar. Siyasi saiklerle hareket edildiğini ve iktidarın talepleri doğrultusunda karar verildiğini düşünüyorlar" dedi. (Ankara/MA)

    YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

    YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

    YSK'nin gerekçeli kararına tepkiler: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor

    YSK'nin gerekçeli kararına tepkiler: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor

    YSK kararı, yapılmış ve yapılacak her seçimi şaibeli hale getirdi!

    İhsan ÇARALAN

    YSK kararı, yapılmış ve yapılacak her seçimi şaibeli hale getirdi!

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İstanbul seçiminde iptal gerekçesi olan sandıkların durumu
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    YSK kararı, yapılmış ve yapılacak her seçimi şaibeli hale getirdi!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Emperyalist bloklar arasında sıkışan ‘dünya lideri’!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Sınıf atlamak!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    AB'nin 'kader seçimi' mi?

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Faiz çıkmazı

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Felsefeciler Derneği: MEB’in ortaöğretim reformu okul ve öğretmeni değersizleştiriyor

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşyerinde bir yıldan sonra iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da istifa ediyor
    İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da istifa ediyor

    Brexit sürecinde yıpranan ve partisinin desteğini de yitiren İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da istifasını açıklayacağını duyurdu.

    Yılmazköylülerin engellediği JES'çi şirketin lisans iptali kesinleşti
    Yılmazköylülerin engellediği JES'çi şirketin lisans iptali kesinleşti

    Aydın'a bağlı Yılmazköy'de JES borusu döşemek isteyen ve halkın engel olduğu şirketin proje lisansı almak için yaptığı son başvuru da reddedildi.

    Canan Kaftancıoğlu: Tebliğ edilmeyen davanın sızdırılması manidar
    Canan Kaftancıoğlu: Tebliğ edilmeyen davanın sızdırılması manidar

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine tebliğ edilmeyen davanın medyaya sızdırılmasına tepki gösterdi.

    İnşaat işçisine karikatür paylaştığı için hapis cezası verildi
    İnşaat işçisine karikatür paylaştığı için hapis cezası verildi

    İnşaat işçisi Deniz Avcı'ya paylaştığı Sefer Selvi ve Musa Kart karikatürleri için 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    İstanbul seçiminde iptal gerekçesi olan sandıkların durumu
    İstanbul seçiminde iptal gerekçesi olan sandıkların durumu

    YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal gerekçesini üzerine kurduğu 3 usulsüz sandık kategorisi, birbiriyle örtüşmüyor.

    Adalet Bakanı Gül'den Öcalan açıklaması: Çözüm süreciyle ilgisi yok
    Adalet Bakanı Gül'den Öcalan açıklaması: Çözüm süreciyle ilgisi yok

    Adalet Bakanı Gül, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesini "Çözüm süreciyle bir ilgisi yok. İstanbul seçimleriyle de bir alakası yok" diyerek yorumladı.

    Saadet Partisi adayı Gökçınar’dan Binali Yıldırım’a: Hadi oradan
    Saadet Partisi adayı Gökçınar’dan Binali Yıldırım’a: Hadi oradan

    Saadet Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Necdet Gökçınar, partililerinden oy isteyen AKP adayı Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Mayıs 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Mayıs 2019 Cuma

    YSK'nin İstanbul seçiminin tekrarı gerekçesi, ekonomi gündemi, TÜPRAŞ işçilerinin mücadelesi, Nevin Yıldırım davası, açlık grevi eylemleri ve fazlası…

    Süper Lig’de 34. hafta: Takımların hedefleri ve tüm ihtimaller
    Süper Lig’de 34. hafta: Takımların hedefleri ve tüm ihtimaller
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    Bir kadının keşmekeş yaşamı: Bir Ayfer geçti Beyoğlu’dan
    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig’de 34. hafta: Kimler ligden düşecek?
    Süper Lig’de 34. hafta: Kimler ligden düşecek?
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    TÜPRAŞ’ta verilen kazanılmış haklar mücadelesi
    TÜPRAŞ’ta verilen kazanılmış haklar mücadelesi

    TÜPRAŞ işçileri Koç Holdingin dayatmalarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

    Noyan Özkan Koleksiyonu dijital ortamda açılıyor
    Noyan Özkan Koleksiyonu dijital ortamda açılıyor

    Özer Akdemir, Ekoloji Kolektifi Derneği Genel Sekreteri Av. Fevzi Özlüer'le "Noyan Özkan Koleksiyonu" üzerine konuştu.

    GÜNCELLENDİ
    Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi komisyonda kabul edildi
    Yeni askerlik sistemi ile ilgili kanun teklifi komisyonda kabul edildi

    Askerliği herkes için 12 aydan 6 aya indiren, bedelli askerliği kalıcı hale getiren yeni askerlik sistemi kanun teklifi komisyonda kabul edildi.

    CNN Türk, "Kameramanlar görevlerine devam ediyor" dedi
    CNN Türk, "Kameramanlar görevlerine devam ediyor" dedi

    Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk’te katıldığı programda görev alan 4 kameramanın işten çıkarıldığı iddiası üzerine CNN Türk açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Artı Gerçek: Açlık grevlerine dair olumlu gelişmeler yaşanabilir
    Artı Gerçek: Açlık grevlerine dair olumlu gelişmeler yaşanabilir

    Artı Gerçek ve Rûdaw Abdullah Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle süren açlık grevi eylemlerinin bugün son bulacağını ileri sürdü.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu: YSK'den beklentimiz yoktu, kararı doğalmış gibi karşıladık
    İmamoğlu: YSK'den beklentimiz yoktu, kararı doğalmış gibi karşıladık

    YSK tarafından mazbatası alınan Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV’de yayınlanan programda Gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı.

    Eylem sırasında Merve Demirel’i taciz eden polis hakkında hapis istemi
    Eylem sırasında Merve Demirel’i taciz eden polis hakkında hapis istemi

    Ankara’da, Merve Demirel'in gözaltına alınırken uğradığı polis taciziyle ilgili, polis hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Erdoğan: 29 bin 689 sağlıkçıyı kamuda istihdam etme sürecini başlattık
    Erdoğan: 29 bin 689 sağlıkçıyı kamuda istihdam etme sürecini başlattık

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin kişi alınacak" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kale Kayış işçileri: İşçinin insan olduğunu öğrendik bu direnişte
    Kale Kayış işçileri: İşçinin insan olduğunu öğrendik bu direnişte

    Kale Kayış işçileri, “Burada el, kol kırılması, çatlaması, kesilmesini artık büyük iş kazası olarak saymıyoruz” diyor.

    Seçim öncesi suya indirim yapan AKP’li belediye yeniden zam yaptı
    Seçim öncesi suya indirim yapan AKP’li belediye yeniden zam yaptı

    Seçim öncesi suya yüzde 15 indirim yapan AKP’li Samsun Belediyesi, seçim sonrası 'Yoktan var etmek Allah'a mahsustur' diyerek suya yüzde 25 zam yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti
    ABD savaş gemileri Tayvan Boğazı’ndan geçti

    Tayvan, iki ABD savaş gemisinin Tayvan Boğazından geçtiğini bildirdi. Çin bu hamleye tepki gösterdi.

    CHP’li İlgezdi: Annesiyle cezaevinde kalan çocuklar mahkum değildir
    CHP’li İlgezdi: Annesiyle cezaevinde kalan çocuklar mahkum değildir

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanlığına cezaevinde anneleriyle kalan çocuklar için çağrıda bulundu.

    Eğitim Sen: Ortaöğretim tasarımı ile ne amaçlanmaktadır?
    Eğitim Sen: Ortaöğretim tasarımı ile ne amaçlanmaktadır?

    Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı yeni eğitim modelini eleştirdi ve Milli Eğitim Bakanlığına sorular yöneltti.

    HDP'li Tuma Çelik: TRT'de siyasal kadrolaşma kuşkuları çoğalıyor
    HDP'li Tuma Çelik: TRT'de siyasal kadrolaşma kuşkuları çoğalıyor

    HDP Milletvekili Tuma Çelik, TRT’de 169 personelin görev yerlerinin değiştirilmesiyle ilgili soru önergesi verdi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’de gözaltında ölen mülteci çocuk sayısı 6’ya yükseldi
    ABD’de gözaltında ölen mülteci çocuk sayısı 6’ya yükseldi

    ABD’de gözaltına alınan 10 yaşındaki mülteci çocuğun yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Son 6 ayda gözaltında ölen mülteci çocuk sayısı 6’ya yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    Fransa yapımı silahları araştıran gazetecilere soruşturma
    Fransa yapımı silahları araştıran gazetecilere soruşturma

    Yemen’de kullanılan Fransa yapımı silahları araştıran gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldı. 17 kurum soruşturmaya tepki gösterdi.