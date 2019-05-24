İstanbul seçiminde iptal gerekçesi olan sandıkların durumu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini başkanı kamu görevlisi olmayan 754, sayım döküm cetveli olmayan 18, sayım döküm cetvelinde imza olmayan 90 sandık ve oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen 706 kişinin bulunduğu 105 sandığı gerekçe göstererek iptal etti.

Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, gerekçeli kararda muhalefet şerhi düşen Yunus Aykın’ın bu sandıklara ilişkin tespitlerini köşesine taşıdı ve şu soruların yanıtlarını verdi:

1-Oy sayım döküm cetveli sorunlu olan 108 sandık, başkanları usulsüz atanmış 754 sandık arasında mı?

Başkanı kanuna aykırı olarak görülen 754 sandığın sadece ikisi (Beşiktaş 1034, 1241 nolu sandıklar) sayım döküm cetvelleri açısından sorunluydu. İki sandıkta da sayım döküm cetveli vardı ama imzasızdı.

2-Oy sayım döküm cetveli imzasız olan 90 sandığın ıslak imzalı tutanağındaki oy sayıları ile imzasız cetvellerdeki oy sayıları farklı mıydı?

90 sandığın 86’sında tutanaklar ile sayım döküm cetvelleri aynıydı. Sadece Bağcılar 4002 nolu sandıkta 1, Fatih 1119 ve Adalar 1029 nolu sandıklarda 2’şer, Bağcılar 1069 nolu sandıkta 4 oy AK Parti’ye fazla yazılmıştı.

3-Oy kullanması mümkün olmayan 706 kişi, başkanları usulsüz atanan 754 sandıkta mı oy kullanmış görünüyordu?

Oy kullandığı işaretlenen ölü, hükümlü, tutuklu seçmenler ile kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları eşleşmesi yapıldığında 754 sandığın sadece üçünde tutuklu, hükümlü ve ölü seçmen yerine toplam üç sandıkta oy kullanılmış. (Başakşehir 2306, Beşiktaş 1239, Fatih 3205 numaralı sandıklar)

Deniz Zeyrek, bu üç soru ve sorulara Aykın tarafından verilen yanıtlarla bir bütün olarak değerlendirilerek iptal gerekçesi yapılan üç sandık kategorisinin(754 başkanı sorunlu, 108 oy sayım döküm cetveli sorunlu, 105 seçmeni sorunlu sandık) birbiriyle örtüşmediğine dikkat çekti.

Yunus Aykın, muhalefet şerhinde bu durumun iptal kararının zeminini ortadan kaldırdığına dikkat çekiyor.

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal etmesine ilişkin gerekçeli kararın tam metnine buradan ulaşabilirsiniz. (HABER MERKEZİ)

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