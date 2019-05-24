Hakkari'de kayyumun 33 milyon TL ödediği hattan su akmıyor

Kayyum döneminde "Hakkari 24 saat su alacak" denilerek hazırlanan ve 33 milyon harcanan içme suyu hattından su akmıyor. Proje bitmeden ödemesinin yapıldığını söyleyen Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman, kentte eski hat üzerinden su verildiğini belirtti.

Kayyum döneminde hazırlanan "Hakkari İçme Suyu Hattı Projesi"nin bittiği iddia edildi, ancak kentin su sorunu sürüyor. İller Bankası tarafından kabul edilen ve kayyumun "Hakkari artık 24 saat su alacak" dediği proje, bedeli 28 milyon 487 bin 777 TL olarak belirlense de daha sonra 5 milyon 294 bin 981 TL daha arttırılarak, toplam 33 milyon 782 bin 758 TL'ye çıkarıldı.

Yüklenici firma, projenin bittiğini belediyeye iletti. Ancak kent hâlâ sağlıklı su alamıyor. Bazı mahallelerde musluklardan çamurlu su akarken, bazı mahalleler ise hiç su alamıyor. Berçelan ve Golan yaylalarındaki kaynaklardan kentte getiren hatta sorunların çıkması nedeniyle Hakkari Belediyesi bu kez eski hatları onararak, kentte su vermeye başladı.

Fotoğraf: MA

PROJE BİTMEDEN ÖDEMESİ YAPILDI

Hakkari Belediye Eş Başkanı Cihan Karaman, milyonlarca liraya mal edilen hatların çalışmadığını ancak işi alan yüklenici firmanın parasının yüzde 90'ının verildiğini söyledi. Yüklenici firmanın bittiğini iddia ettiği projede yer alan işin yüzde 40'ının dahi bitmediğini kaydeden Karaman, "Bu hatlar projeye göre yapılmadığı için kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bağımsız bir heyetin buraya gelerek incelemesini istiyoruz. Bu işi belediye olarak teslim almayacağız. Yani proje içerisinde yer alan neredeyse hiçbir şey yapılmamış" dedi.

ESKİ HATLARDAN SU VERİLİYOR

Proje kapsamında çekilen su hatlarının kentin hiçbir ihtiyacını karşılamayacağının altını çizen Karaman, "Yeni hatları devre dışı bırakarak, eski hatlarımızdan kentte su vermeye çalışıyoruz. Eski hatlarımızla ilgili sıkıntıları gidermeye ve arızaları tamamlayarak, kentte en azından insanların yaşamlarını kolaylaştıracak kadar su vermek istiyoruz. Belediye olarak yapılan ihale ve projenin sorumluluğunu almayacağız ve gerekli tüm hukuki haklarımızı kullanacağız" diye konuştu. (Hakkari/MA)

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