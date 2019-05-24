Doğanhisar'da MHP'li Belediye Başkanı bıçaklı saldırı sonucu öldü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinin MHP'li Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansının verdiği bilgiye göre, Başköy Mahallesine gelen Öztoklu, burada bilboarddaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı olan Abdullah K'nin oğlu Abdurrahman K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine bıçak darbesi alan İhsan Öztoklu, Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman K, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah K. ve kardeşi Osman K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar, 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti. (HABER MERKEZİ)