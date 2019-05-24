22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde açılışını yaptı. Hikayem 22.0 temasıyla bu yıl gösterime girecek filmlerin tanıtıldığı gecede, ödüller sahiplerine verilirken Birsen Tezer de şarkılarıyla geceyi sonlandırdı.

BİR HAFTA BOYUNCA 141 FİLM

23-30 Mayıs tarihleri arasında seyircileriyle buluşacak 22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar'ın sunumuyla Devlet Opera ve Bale Sahnesi'nde yoğun katılımla açılış gecesini gerçekleştirdi. Bu sene beş ayrı kıtadan film festivallerini Ankara'da bir araya getiren Süpürge, festival boyunca 141 film gösterecek.

KADINLARIN DÜNYASINA PENCERE AÇILIYOR

Festivalde, Büyülü Fener ve Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde filmler gösterime girerken Casa Italia ve Etnoğrafya Müzesi'nde ise etkinlikler yer alacak.

Uçan Süpürge, bir hafta boyunca Ankaralıları filmlerin yanı sıra paneller ve atölye çalışmalarıyla da buluşturacak. "Her Biri Ayrı Renk", "Yersiz Yurtsuz", "Dertsiz Tasasız", "Pempesiz Mavisiz" gibi birçok farklı kategorilere ayrılan film ve belgeseller göçmen sorunundan toplumsal yargılara, başarı ve mücadele öykülerinden derin iç çekişlere kadar kadınların yaşadığı ve var olduğu her alanı yansıtmaya çalışıyor.

Onur Ödülü'nü Ayla Algan ve Sumru Yavrucuk, Bilge Olgaç Başarı Ödülü'nü Meltem Cumbul ve Pelin Esmer, Tema Ödülü'nü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, Genç Cadı Ödülü'nü ise Gözde Çığacı aldı.

Ödüllerin ardından gece, Birsen Tezer'in şarkılarıyla son buldu. (Ankara/EVRENSEL)

