Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te 4 kameramanın işten çıkarıldığını duyurdu

Sözcü TV’de Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk olan Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda görev yapan dört kameramanın işten çıkarıldığı bilgisinin kendisine ulaştığını söyledi. www.neohaber.net kameramanların isimlerini açıkladı.

www.neohaber.net'te yer alan habere göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun belgeleri gösterdiği sırada yakın çekim yapan kameramanlar Tanju Esen, Metin Bıyık, Melih Özlem ve Mert Tetik oldu. Haberde taraflara işten çıkarıldıklarına dair tebligatların ulaştığı bilgisi yer aldı.

Demirören Medya ve Özkan Prodüksiyon firmasında görev yapan kameramanlardan Tanju Esen ve Metin Bıyık’a görev yaptıkları “Çarkıfelek” programının çekimlerinde haber verilen çıkarma işleminin çekimler bitmeden uygulamaya alındığı iddia edildi. Program esnasında görev yapan reji ekibinin de işten çıkarılacaklar arasında olduğu ileri sürüldü.

AHMET HAKAN "SÜRE BİTTİ" DİYEREK PROGRAMI ERKEN BİTİRMİŞTİ

21 Mayıs'ta CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan israfları anlatmaya başlaması üzerine Ahmet Hakan'ın programı "Zamanımız doldu", "Süre bitti" diyerek erken bitirmişti. Ahmet Hakan'ın programı erken bitirmesi büyük tepki çekerken, CNN Türk'ün eski çalışanlarından Emin Çapa, "Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet, yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi" açıklaması yapmıştı.

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"BENİ ÇEKEN KAMERAMANIN NE SUÇU VAR?"

23 Mayıs'ta Sözcü TV’de yayınlanan programda Gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu "CNN Türk'te katıldığım son programı çeken dört kameramanın işine son verildiğini duydum. İnşallah doğru değildir. Eğer bunu CNN Türk birkaç gün içerisinde yalanlamazsa, sukut ikrardandır. Yani kabul etmiş olursunuz. Beni çeken kameramanın ne suçu var?" dedi. (HABER MERKEZİ)