Cumartesi Anneleri’ne insan hakları, barış ve demokrasi ödülü

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından her yıl diş hekimi Sevinç Özgüner anısına düzenlenen, “İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül ve Anma Töreni” bu yıl da gerçekleştirildi. Cağaloğlu’nda bulunan şubelerinde gerçekleşen ödül törenine, Cumartesi Anneleri, hekimler ve çok sayıda kişi katıldı. Bu yılki insan hakları, barış ve demokrasi ödülü Cumartesi Anneleri’ne verildi. Babası Fehmi Tosun’u gözaltında kaybeden Jiyan Tosun, “İhtiyacımız olan tek şey umudumuzu yitirmemek. Vicdan kazanacak” dedi.

MA'nın aktardığına göre ödül öncesi konuşma yapan İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu Yürütücüsü Eşsözcüsü Ayşe Saral, Cumartesi Annelerinin tarihi geçmişini anlattı. Saral, “Tarihsel bir mekan olan Galatasaray Meydanı, Cumartesi Anneleri ile bir kez daha tarihsellik kazandı. Geçmişle hesaplaşma ve adaletin tesisi için en temel unsurlardan biri, hafızanın yeniden inşasıdır” dedi.

FAİLİ BELLİ EYLEMLER

Dişhekimi Sevinç Özgüner’in hayatını anlatan sinevizyon gösteriminin ardından TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Samet Mengüç söz aldı. “Bir kadını, bir hekimi ve bir devrimciyi katledilmesinin 39’uncu yılında hasretle anıyorum” diyerek sözüne başlayan Mengüç, “Güç nerden gelir? Devlet denen aygıttan gelir. 1990’larda 17 binin üzerinde faili meçhul yaşandı. Faili çok net belli eylemler gerçekleştirildi. Ahlak, hak, adalet ve onur kavramlarını ön plana çıkararak mücadele eden Sevinç Özgüneri saygıyla selamlıyor ve anıyorum” diye konuştu.

"MÜCADELEYE DEVAM"

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk de ”Kaybettiğimiz insanlar ve Cumartesi Anneleri’nin anılarına sahip çıkmak, onların mücadelesine sahip çıkmaktır. Bundan sonra bu duygu ve politik tutumla mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

"DEMOKRASİ ORTADAN KALKTI"

İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Turhan Atalay ise, “Sevinç’in evine girerek vahşice öldürdüler. Hala, bu zihniyet devam ediyor. Bugün demokrasinin, adaletin, hukukun olmadığı ve insan haklarının savunulamadığı bir dönemde yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün de demokrasiden bahsetmek mümkün mü?” diye soran Atalay, askeri yönetimler ve darbelerin ardından demokrasiye bir türlü geçemediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıldır ülke tek bir kişi tarafından yönetiliyor. Demokrasi ortadan kalktı. Yargı erkleri tek bir kişiye bağlandı. İktidar açısından seçimler artık bir anlam ifade etmiyor. Muhalefetin yapabileceği bir şey yok.”

"BİZ KAZANACAĞIZ"

Cumartesi Anneleri adına babası Fehmi Tosun’u gözaltında kaybeden Jiyan Tosun konuştu. Ödülün kendileri için büyük bir anlamı olduğunu söyleyen Tosun, “Bizim için pek çok anlamı olan Sevinç Özgüner adına insan hakları, barış ve demokrasi ödülüne layık gördüğü için onurlandıran Türk Tabipleri Birliği’ne teşekkür ediyoruz” dedi.

Tosun, “Sevinç Özgüner de gözaltında kaybedilenler gibi umudun ve barışın elçisiydi. Antigone’den bu yana adalet sesimizi kimse kısamaz. İhtiyacımız olan tek şey umudumuzu yitirmemek. Vicdan kazanacak, biz kazanacağız” diye konuştu.

Cumartesi Anneleri’ne ödülü TTB adına Gençay Gürsoy verdi. Gürsoy, Cumartesi Anneleri’ne ödülü verdiği için gurur duyduğunu belirtti. (HABER MERKEZİ)

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