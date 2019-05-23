Sosyal medyada 15 yaşındaki çocuğu taciz eden T.B. tutuklandı
Kütahya’da, sosyal medya üzerinden 15 yaşındaki çocuğu taciz eden T.B. “küçük çocuğa cinsel istismar” suçuyla tutuklandı.
ARŞİV | Fotoğraf: DHA
Kütahya’da, sosyal medya üzerinden 15 yaşındaki İ.Ş’yi taciz eden 42 yaşındaki T.B. tutuklandı.
İ.Ş’nin telefonunu inceleyen anne F.T, sosyal medya hesaplarındaki sohbetleri okudu. Oğlunun sınıf arkadaşının babası olan T.B’nin çocuğa cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar ve videolar gönderdiğini gören anne F.T, polise giderek şikayette bulundu.
Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede “küçük çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla tutuklandı. (Kütahya/DHA)
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