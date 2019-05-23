Sosyal medyada 15 yaşındaki çocuğu taciz eden T.B. tutuklandı

Erdoğan: 29 bin 689 sağlıkçıyı kamuda istihdam etme sürecini başlattık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin kişi alınacak" dedi.