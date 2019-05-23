Erdoğan: 29 bin 689 sağlıkçıyı kamuda istihdam etme sürecini başlattık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sağlık çalışanlarını çağırdığı iftar yemeğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz” dedi.

“DİKTATÖRLER, SIRF İKTİDARLARINI KORUMAK ADINA HİÇBİR KURAL TANIMIYOR”

“Suriye'de olduğu gibi diktatörler, sırf iktidarlarını korumak adına hiçbir kural, ahlak tanımadan kendi ülkelerini enkaz yığınına çevirebiliyor” diyen Erdoğan, “İslam aleminin iç karartıcı durumunun vebali öncelikle bize aittir, Müslümanlara aittir. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören karanlık zihniyetin elbette coğrafyamızda yaşanan tüm dramlarda rolü, payı vardır” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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