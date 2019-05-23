Konya’da iş cinayeti: 19 yaşındaki elektrik işçisi hayatını kaybetti
Konya’da 19 yaşındaki bir elektrik işçisi içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Konya’da elektrik dağıtım şirketine ait kamyonetin elektrik hattı direğine çarpıp, şarampole savrulması sonucu 19 yaşındaki işçi Muhammet Esat Güneş hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedeniyle karşılaştı. Genç işçiden geriye, çalıştığı sırada kullandığı yola savrulan eldiveni kaldı.
Olay saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sadık Arabacı yönetimindeki 34 BCG 960 plakalı elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıkıp yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yolun karşısındaki şarampole savruldu. Kazada, sürücü Sadık Arabacı yaralandı, yanında bulunan işçi Muhammet Esat Güneş hayatını kaybetti. Yaralı Arabacı, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedeni başında ağladı. İş cinayetiyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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