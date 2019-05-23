IMF: Ek gümrük vergileri küresel GSYH’yı yüzde 0.3 düşürebilir

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı bir analizde, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının 2019 yılı küresel ekonomik büyümeyi tehlikeye attığını ve karşılıklı ek gümrük vergilerinin diğer ülkelere sıçrayarak küresel GSYH’nın yüzde 0.3’üne mal olabileceği belirtildi.

IMF uzmanları milyarlarca dolar değerindeki ek gümrük vergisine tabi olan ürününün genellikle ABD’deki düşük gelirli haneleri ve ithalatçı şirketleri etkilediğini belirtirken, üreticiler üzerinde karışık bir etki oluşturduğunu söyledi.

IMF analizinde, “Ticari farklılıkları çözme konusundaki başarısızlık ve gerginliklerin, otomotiv sektörü gibi, farklı alanlara sıçraması pek çok ülkeyi etkileyecek, ve iş ve finans dünyasında hassasiyeti artıracağını ve gelişmekte olan piyasalarda olumsuz etki yaratarak, ticaret ve yatırımı yavaşlatacaktır” denildi. (DHA)