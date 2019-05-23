23 Mayıs 2019 19:05

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bugün gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlıyor. Festival 30 Mayıs’a kadar sürecek.

22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başlıyor

22. Uçan Süpürge Film Festivali afişi

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    22. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali bugün Devlet Opera ve Bale salonunda gerçekleştirilecek açılış töreni ile kapılarını açıyor. Yetkin Dikinciler ve Ece Dizdar’ın sunuculuğunu yapacağı gecede Onur Ödülü Sumru Yavrucuk ve Ayla Algan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülü Meltem Cumbul ve Pelin Esmer’e, Tema Ödülü Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfına, Genç Cadı Ödülü ise Gözde Çığacı’ya takdim edilecek. Açılış gecesi Birsen Tezer’in konseriyle sona erecek.

    22. UÇAN SÜPÜRGE ULUSLARARASI KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ

    Dünyanın dört bir yanından 1721 kadın yönetmenin çektikleri filmleri ile Uçan Süpürge’ye başvurdu. Dört ayrı seçici kurulun elediği 1721 film, uzun metraj, belgeseller, kısa filmler ve animasyonlar olmak üzere kendi başlıkları altında değerlendirildi. 17 gönüllü kurul üyesinin değerlendirdiği 141 filmlik seçki oluşturuldu.

    DÜNYADAN KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ ANKARA’DA BULUŞUYOR!

    5 kıtadan kadın filmleri festivali Uçan Süpürge ile dayanışma için Ankara’ya geliyor. Kanada’dan Female Eye Film Festivali, Fransa’dan Films Femmes Mediterrannee Film Festivali, Almanya’dan Berlin Feminist Film Festivali, Lübnan’dan Beyrut Uluslararası Film Festivali, Hindistan’dan IAWART Asya Kadın Filmleri Festivali, Portekiz’den Porto Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, İsveç’den Stockholm Feminist Film Festivali, Şili’den Femcine Festivali, Uganda’dan Celebrating Womanhood Film Festivali, Rwanda’dan Urusaro Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, Kenya’dan Udada Festivali,Barcelona’dan Barcelona Uluslararası Kadın Filmleri Festivali hikayelerini anlatmak için geliyorlar.

    FESTİVAL BÜYÜLÜ FENER KIZILAY SİNEMASI VE ÇAĞDAŞ SANATLAR MERKEZİ’NDE

    Uçan Süpürge’nin bu yılki gösterimleri Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak. Atölye ve paneller Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde, Film gösterimi sonrası oturumları ise Büyülü Fener Kızılay Sineması’nda yapılacak.

    Biletler Büyülü Fener Kızılay Sineması gişelerinden ve biletinial.com adresinden satın alınabilir.

    UZUN METRAJ FİLMLERİ İLE KADIN YÖNETMENLER VE FİBRESCİ ÖDÜLÜ

    Her Biri Ayrı Renk Bölümünde filmler, Belçika, Norveç ve Hindistan’dan Uçan Süpürge’ye gelecek olan Fipresci jüri üyeleri tarafından izlenecek ve bu yılın ödülü belli olacak.

    ÖZEL GÖSTERİMLER

    Ursula K. Le Guin ve Agnes Varda festival içinde birer filmle anılırken, “Ursula’nın Dünyaları” filmi sonrasında sanat, kadın ve feminist sinema üzerine bir söyleşi gerçekleştirilecek. “Ateş: Bir Mutfak Devrimi” filmi, 5 kadın aşçının, kendi girişimcilikleriyle, geleceklerine sahip çıkmasını konu alan film sonrası, iş kadını, kadın erkek eşitliğinde kadının rolünü arttırma amacı taşıyan, Yanındayız Derneği’nin kurucusu Nur Ger, Kanadalı girişimci Jennifer Gaudet, Garanti Bankası Girişimcilik Müdürü Selin Öz ve ŞanlıUrfa’da ilk kadın kooperatifini kuran ve Unesco Türkiye Milli Komitesi Kadın Erkek Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Zeynep Karahan Uslu, “Kadın, Hayat, Para ve Diğer Şeyler” başlıklı bir oturumla söyleşecek. (HABER MERKEZİ)

    Uçan Süpürge başlıyor: Beş kıtadan kadın festivalleri gelecek

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