HDP'li Tuma Çelik: TRT'de siyasal kadrolaşma kuşkuları çoğalıyor

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, TRT'de istihdam fazlası personel olarak belirlenen 169 alanında uzman personelin hangi gerekçelerle yerlerinin değiştirildiğini ve bunun ardındaki nedenleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Çelik, bir yandan emekli ve yeri değiştirilmek istenen personelin yerine yenilerinin alınmasına dikkat çekerek, 'siyasal kadrolaşma' kuşkularının çoğaldığını ifade etti.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)'nin, devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, özel yasayla kurulduğunu ifade eden HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, anayasada tarafsız olarak tanımlanan TRT'nin yanlı yayınlar yaparak bu anlayışını kaybettiğini söyleyerek, “TRT içerisinde çalışanlara uygulanan politik baskılar 703 sayılı KHK ile yasal ve zorunlu hale getirilmiştir” dedi.

TRT'NİN YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN ARDINDAN...

Yapılan değişikliklerle TRT’nin teşkilat yapısının değiştirilerek yetkinin yönetim kuruluna devredildiğini söyleyen Çelik, “TRT Yönetim Kurulu’na, yurt içinde ve yurt dışında şirket kurma, ortak olma, devralma yetkisi verilmiş; gerek bu şirketlerin gerekse TRT Kurumunun her türlü alım, satım, hizmet, danışmanlık, yapım ve taşıma işleri ile bu hususlara ilişkin ihale işlemleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılmıştır” bilgilerini verdi.

Ayrıca TRT Yönetim Kurulu'nun, bünyesindeki şirketlere işçi statüsünde personel alma ve ücretlerini belirleme ve teşvikle emekli etme yetkisinin de verildiğine dikkat çeken Çelik, “TRT Yönetimi, ilk iş olarak 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla emeklilik hakkı kazanmış personelin geçici 14. madde kapsamında 'teşvikle emekli' olmaları, aksi halde geçici 15. madde kapsamında İstihdam Fazlası Personel (İFP) olarak başka kurumlara gönderilecekleri yönünde baskı yapmaya başlamıştır. Bu personelin çoğu emeklilik dilekçesi vererek teşvikle emekli olma yolunu seçmiş, emekli olmayanlar ise İFP olarak başka kurumlara gönderilme tedirginliği içinde çalışmaya devam etmiştir” açıklamalarında bulundu.

Aylar sonra ise 169 personelin, İFP olarak belirlendiği ve diğer Kamu Kurumlarına gönderilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildiğinin ortaya çıktığını söyleyen Çelik, 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla TRT'de kaç personel çalıştığını ve aynı tarihte kaçının emekliliğe hak kazandığını sorarak, “Emekliliği teşvik uygulamasından yararlanma hakkı olduğu halde, emekli olmayı düşünmeyen personele 'Emekli ol yoksa seni başka Kurumlara göndereceğiz' denilerek baskı yapılmış mıdır? Bu İFP listesi hangi tarihte, hangi birim tarafından ve hangi gerekçeler ile belirlenmiştir? Hangi objektif ölçütler kullanılmış, isimler nasıl belirlenmiştir?” dedi.

Yıllarca bu kuruma hizmet veren ve bilgi birikimi yüksek personellerin başka kurumlara gönderilmesinde nasıl bir kamu yararı olduğunu soran Çelik şunları söyledi:

“İFP listesinde yer alıp başka kurumlara gönderilenlerin fazla mesai, sendikal kazanımlar ve Basın Kartı haklarını kaybedecekleri doğru mudur? 9 Temmuz 2018 tarihi ile TRT Yönetim Kurulu'nun İFP kararını aldığı tarih arasında TRT'ye hangi statüde kaç personel alınmıştır? TRT Kurumunda 'Yeniden Yapılanma' süreci tamamlanmış mıdır? 'Yeniden Yapılanma' sürecini hangi birim veya şirket yürütmektedir? Bu süreci yürütenler geçmişte hangi Kurumları yeniden yapılandırmıştır? Referansları var mıdır? Bu iş için TRT'den ne zamandan beri ve ne kadar ücret almış ya da almaktadır? Bu şirket işini ne zaman bitirecektir? Sözleşme süresi ne kadardır ve ne zaman dolmuş olacaktır? TRT’deki saz ve ses sanatçılarından, yayıncılık yapan personelden İFP olarak belirlenenlerin, hangi kurumlarda istihdam edilmesi düşünülmektedir? Gönderildikleri kurumlarda, 30 yıldır emek verdikleri mesleklerini icra etmeye devam edebilecekler midir? TRT personelinin bir kısmının zorla gönderilip, diğer yandan yeni personel alınması, kamuoyunda 'siyasal kadrolaşma' yapıldığına dair kuşkuları çoğaltmıştır. Bu kaygıları gidermek amacıyla bir açıklama yapılacak mıdır?” (Ankara/EVRENSEL)