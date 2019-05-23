ABD’de gözaltında ölen mülteci çocuk sayısı 6’ya yükseldi

ABD sınır devriyesinin gözaltına aldığı 10 yaşındaki El Salvadorlu bir kız çocuğun geçtiğimiz yıl yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Son 6 ayda gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirdiği öğrenilen mülteci çocukların sayısı 6’ya yükselmiş oldu.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, doğuştan kalp rahatsızlığı olan kız çocuğun, eylül ayında Nebraska’daki bir hastanede öldüğünü açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre çocuğun ABD’ye ne zaman ve nasıl girdiğine ilişkin ise bilgi verilmedi. Demokratlar ise, mülteci çocuk ölümleri hakkında soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

CBS News televizyonuna konuşan Teksas’ın ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Joaquin Castro, “Hükümetin gözaltında tuttuğu bir çocuğun daha ölmesi ve Trump yönetiminin bunu kimseye söylememiş olması korkunç” dedi. Castro, sınırda yaşananları da bir “ölüm salgını” olarak niteledi.

​ABD sınır devriyesine göre, 2019’un ocak ve mart ayları arasında toplam 207 bin 475 kişi, ABD’nin güneybatı sınırında yakalanarak gözaltına alındı. Bunların 53 bin 77’si aileydi, 8 bin 975’i ise yanında büyükleri ya da ailesi olmayan çocuklardı. (DIŞ HABERLER)