‘Azez’de bir Kürt işkence ile öldürüldü’ iddiası

Suriye’nin Halep kentinin Azez ilçesinde silahlı bir grup 3 Kürt vatandaşı kaçırdı; bir Kürt vatandaşının ise işkence ile öldürüldüğü ileri sürüldü. Erbil merkezli Rudaw ajansının haberine göre, Afrin’deki İnsan Hakları Örgütü kentte yaşanan hak ihlallerini belgeleyerek yaşananlardan Türkiye hükümetini sorumlu tuttu. Örgüt, Türkiye’nin bölgedeki silahlı grupların hak ihlallerine müsamaha gösterdiğini iddia etti. Örgüt, 13 Mayıs’ta Halep, kentinin Azez ilçesinde Cindires’ten Şerefeddin Sido, Bele köyünden 40 yaşındaki Reşid Muhammed Halil ve 9 yaşındaki oğlu Muhammed Halil Reşid adlı 3 Kürt’ün silahlı bir grup tarafından kaçırıldığını açıkladı. Buna göre, silahlı grup rehineleri serbest bırakmak için 100 bin dolar fidye talep etti. 16 Mayıs’ta da Xelilaka köyünden Muhammed İbrahim adlı Kürt kendisine yapılan işkence sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim’in daha önce de birkaç kez silahlı gruplar tarafından alıkonularak işkenceye maruz kaldığı belirtildi. Azez kenti Türkiye hükümeti destekli cihatçı grupların kontrolünde bulunuyor. (DIŞ HABERLER)