CHP, İstanbul'daki zemin çatlamaları için Meclis araştırması istedi

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son günlerde İstanbul’da sık sık gündeme gelmeye başlayan bina yıkımları, toprak kaymaları ve zemin çatlamalarına dikkat çekmek için konuyu Meclis gündemine taşıdı. Konuyla ilgili 20 milletvekilinin imzasını taşıyan araştırma önergesini TBMM Başkanlığına sunan Karabat, yıkımların yaşandığı bölgelerin incelenmesini ve bir an önce önlem alınması gerektiğini söyledi.

Önergesinde Türkiye’de yaşanan deprem acılarını da hatırlatan Karabat, bu acılardan bir ders çıkarılmadığını, afetlere karşı yeterli önlem alınmadığını söyledi.

İSTANBUL'DA ZEMİN ÇATLIYOR

Mart-Nisan aylarında İstanbul’un çeşitli ilçelerinde zemin çatlamaları, toprak kaymaları olduğuna ve vatandaşlarımızın can ve mal kaybı yaşadığına işaret eden Karabat, Beyoğlu, Kağıthane, Esenyurt, Kartal, Sancaktepe ve Avcılar’da da benzer risklerin giderek arttığına vurgu yaptı.

"İBB RANT İÇİN ÇALIŞMIŞ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçmiş dönem faaliyet raporuna da atıfta bulunan Karabat: "Rapor incelendiğinde, 2014-2018 yılları arasında rant gündemli imar raporlarının 8 bin 470 kez görüşüldüğü, büyük deprem riskine rağmen Deprem ve Doğal Afet Komiyonu’nun ise sadece 70 raporu görüştüğü belgelenmiştir. Bu tablo, belediye düzeyinde olası İstanbul depremine dair ciddi bir hazırlık yapılmadığının bir göstergesidir." dedi.

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

İstanbul’da daha büyük felaketler yaşanmadan hem belediyeler hem de bakanlık düzeyinde acil bir eylem planı yapılması gerektiğini söyleyen Karabat, “Yıkım, çatlak ve zemin kayması meydana gelen bölgelerde ne gibi çalışmalar yapıldığının belirlenmesi, çalışmaların yeterliliğinin denetlenmesi” amacıyla araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. (HABER MERKEZİ)

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