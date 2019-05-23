23 Mayıs 2019 17:30

Ege Üniversitesinde Millet Bahçesi projesine tepki

Ege Üniversitesi kampüsü içindeki ormanlık alanda yapılacağı söylenen Millet Bahçesi projesi protesto edildi.

Ege Üniversitesinde Millet Bahçesi projesine tepki

Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir’e Sahip Çık Platformu, Ege Üniversitesi kampüsü içinde Millet Bahçesi projesine ilişkin üniversitenin ana girişinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

    İzmir'e Sahip Çık Platformu Ege Üniversitesi kampüsü içindeki ormanlık alanda yapılmak istenen Millet Bahçesi'ne karşı üniversite önünde basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri, Millet Bahçesi projelerinin ekonomik rantın yanı sıra, AKP iktidarının şehirlerde yaratmak istediği muhafazakar ideolojinin bir sonucu olduğunu söyledi. Platform adına basın açıklamasını okuyan TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, "Bizler kamusal alanımıza sahip çıkıyor ve üniversitenin geleceği konusunda endişelerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." dedi.

    "KAMUDAN UZAK PROJELER HAYATA GEÇİRİLMEK İSTENİYOR"

    Kamusal alan olan Ege Üniversitesinde Tıp Fakültesinin taşınması, üniversite içindeki bazı alanların TOKİ’ye devredilmesi ve son olarak da orman statüsündeki bir alanın Millet Bahçesi’ne dönüşeceği yönündeki haberlere tepki gösteren Kocaer, "Ege Üniversitesi kamusal bir alandır ancak görülmektedir ki kamudan uzak plan ve projeler hayata geçirilmek isteniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, eğitim ve araştırma amacıyla üniversiteye tahsis edilmiş fakat henüz kullanılmamış olan boş arazilerin masaya yatırılıp bunların Bakanlığı’nın göstereceği bir yol haritasıyla yapılacak master plan çerçevesinde değerlendirilmesinden söz edilmesi, bu arazilerin üniversite yönetimlerince sermayeye sağlanan rant amaçlı plan değişikliği ve örtülü satışın bir türü olan uzun dönemli (29-49 yıl) kiralama yoluyla elden çıkarılma olasılığını akla getirmektedir. Bölgede daha önce yapılmış olan Forum Bornova AVM, Bilfen Okulları, Tevfik Fikret Okulları, Kipa (MİGROS) Bornova, Egeyurt Özel Öğrenci Yurdu (Rezidans), Anemon Oteli, EÜ Cami ve Külliyesi gibi sermayeye sağlanan parasal ve siyasi rantlar, bu olasılığı güçlendirmektedir" diye konuştu.

    Ege Üniversitesi ormanının imar planlarında, imara yasaklı bölge olarak tanımlandığını, tüm ağaçların koruma altına alındığını, alanın herhangi bir yapılaşmaya konu edilmemesi gerektiğini vurgulayan Kocaer, "Çeşitli tür aktivite mekanları ve yapılar yapabilmek için, bu koruluğun en az yarısı büyüklüğünde bir alanda binlerce ağacın kesilerek seyreltme yapılmasının gerekeceği ve bu durumun EÜ Ormanı’nın iklim ve hava kirliliği gibi çevresel etki faktörlerine olan paha biçilmez olumlu etkisini yok edeceği açıktır" dedi.

    Ege Üniversitesi kampüsüne Millet Bahçesi yapılmak istenmesi protesto edildi.

    Fotoğraf: Evrensel

    "KENTE YENİ YEŞİL ALANLAR KAZANDIRILMALI"

    Millet Bahçelerinin, yetişmiş ormanlık alanlarda değil kente yeni yeşil alanlar kazandırılması gözetilerek çıplak arazilerde yapılması gerektiğini belirten Kocaer, "Bu tür kent parçalarına ilişkin alınan kararlar, demokratik katılımcı bir şekilde ve yerelin talepleri göz önüne alınarak kararlaştırılmalıdır. Ancak sürecin aktörlerinin yereli dışlayan bir yapıda olduğu görülmektedir. Oysa Ege Üniversitesi Rektörü’nün başlıca görevinin üniversitenin bilimsel faaliyetlerini geliştirmek ve bu yönde öneriler geliştirmesi olması beklenirken, yerleşke alanını ranta yönelik spekülatif söylemlere konu etmesi kamu ahlakı açısından endişe yaratmaktadır" diye konuştu.

    "MUHAFAZAKAR KENT KİMLİĞİ OLUŞTURMA ÇABASINDALAR"

    İktidarın, Ege Üniversitesi üzerindeki niyetlerinin yalnızca bir mekansal rant meselesi olmadığını kaydeden Kocaer, "Bunun yanında üniversite yerleşkesinin içinde yapımı devam eden külliye niteliğinde cami ile birlikte şimdi de Millet Bahçesi projesinin gündeme getirilmesiyle iktidarın İzmir için çizdiği muhafazakar kent kimliği oluşturma çabasında önemli bir yerde olduğunu göstermektedir" dedi.

    Kocaer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na ve Ege üniversitesi Rektörüne kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla şu soruları sordu:

    1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde hazırlandığı söylenen söz konusu EÜ Master Planı ve Bakanlıkla bu bağlamda imzalanan protokolün içeriği nedir?
    2. Bu protokol kapsamında şu anda kullanılmadığı gerekçesiyle ele alınıp değerlendirileceği söylenen kampüs arazileri nereleridir ve bunlar ne şekilde değerlendirilecektir? (satış, uzun süreli kiralama vb.)
    3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kentin başka bir bölgesine taşınacak mı? Taşınacaksa nereye taşınması ve mevcut tıp fakültesi alanının ne amaçla kullanılması planlanıyor?
    4. Millet Bahçesi için önerilen yere dair imar planı değişikliği planlanmakta mıdır?

    (İzmir/EVRENSEL)

    Ege Üniversitesi kampüsü Millet Bahçesi yapılmak isteniyor

    Ege Üniversitesi kampüsü Millet Bahçesi yapılmak isteniyor

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